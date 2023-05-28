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На несколько суток будет пропадать сигнал телевидения в Ростовской области

28 мая 2023, 11:18
Фото: 1MI
В некоторых населенных пунктах Ростовской области будет пропадать сигнал телевидения
В некоторых населенных пунктах Ростовской области будет пропадать сигнал телевидения, сообщили в РТРС.

Жители некоторых районов Ростовской области на несколько суток останутся без сигнала телевидения. В муниципалитетах будут проводить плановые и профилактические работы на станциях.

Так, телевидение не будет работать 29 мая в селах Дубовском и Присальском с 09.00 до 17.00. В этот же день с 11.00 до 17.00 сигнал пропадет и у жителей населенного пункта Дегтево и станицы Обливской.

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На следующий день, 30 мая, с 10.00 до 16.00 без телевидения останется села Крюково, с 11.00 до 19.00 — село Поповка, а с 11.00 до 17.00 — Чертково.

В среду, 31 мая, с 09.00 до 19.00 сигнал пропадет в селе Чирском. 1 июня без любимых телепередач с 10.00 до 16.00 останутся жители сел Керчик-Савров и Анастасиевка.

Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 29 мая и по 4 июня.

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