Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жители некоторых районов Ростовской области на несколько суток останутся без сигнала телевидения. В муниципалитетах будут проводить плановые и профилактические работы на станциях.
Так, телевидение не будет работать 29 мая в селах Дубовском и Присальском с 09.00 до 17.00. В этот же день с 11.00 до 17.00 сигнал пропадет и у жителей населенного пункта Дегтево и станицы Обливской.
На следующий день, 30 мая, с 10.00 до 16.00 без телевидения останется села Крюково, с 11.00 до 19.00 — село Поповка, а с 11.00 до 17.00 — Чертково.
В среду, 31 мая, с 09.00 до 19.00 сигнал пропадет в селе Чирском. 1 июня без любимых телепередач с 10.00 до 16.00 останутся жители сел Керчик-Савров и Анастасиевка.
Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 29 мая и по 4 июня.