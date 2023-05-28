Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Ростове на Пушкинской улице запретили остановку и стоянку транспорта с 20.00 мск до 08.00 мск. Ограничение касается участка от Буденновского до Доломановского. Действовать требование будет до 2 июня.
Власти объяснили ограничение дорожными работами — на этом участке улицы будут наносить разметку.
Отмечается, что с 08.00 мск до 20.00 мск парковка и стоянка машин снова будет разрешена.
Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне.