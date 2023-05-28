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Published Сегодня, 14:29

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На Пушкинской в Ростове снова запретили остановку и парковку транспорта ночью

28 мая 2023, 14:29
Фото: 1MI
На Пушкинской снова ограничили парковку и остановку транспорта в ночное время суток
На Пушкинской снова ограничили парковку и остановку транспорта в ночное время суток, сообщила администрация Ростова.

В Ростове на Пушкинской улице запретили остановку и стоянку транспорта с 20.00 мск до 08.00 мск. Ограничение касается участка от Буденновского до Доломановского. Действовать требование будет до 2 июня.

Власти объяснили ограничение дорожными работами — на этом участке улицы будут наносить разметку.

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Отмечается, что с 08.00 мск до 20.00 мск парковка и стоянка машин снова будет разрешена.

Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне.

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