Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Днем в донской столице будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Однако вечером может быть более прохладно - до плюс 17 градусов.
В дневные часы будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью до пяти метров в секунду. В вечерние часы ветер стихнет до 1-4 метров в секунду.
В понедельник в Ростове похолодает днем до плюс 20 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ранее метеорологи рассказали, что в июне в Ростовской области ожидается засуха из-за очень жаркой погоды. Однако в начале месяца в регионе пройдут проливные дожди.