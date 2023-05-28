rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Изображение материала

Пасмурная погода ожидается в Ростове в воскресенье 28 мая

28 мая 2023, 06:19
Фото: 1MI
Пасмурная погода ожидается в Ростове в воскресенье 25 мая
В Ростове ожидается преимущественно пасмурная погода 28 мая, сообщают метеорологи.

Днем в донской столице будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит 24 градуса тепла. Однако вечером может быть более прохладно - до плюс 17 градусов.

В дневные часы будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью до пяти метров в секунду. В вечерние часы ветер стихнет до 1-4 метров в секунду.

В Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды
Узнать подробнее

В понедельник в Ростове похолодает днем до плюс 20 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ранее метеорологи рассказали, что в июне в Ростовской области ожидается засуха из-за очень жаркой погоды. Однако в начале месяца в регионе пройдут проливные дожди.

Читайте также:
Синоптики рассказали о погоде в конце мая в Ростовской области
#Погода в Ростове#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области ищут сбежавшего бойца из воинской части в ДНР
Сегодня, 05:49
Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва
Вчера, 17:57
Иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть 50-летнюю женщину 27 мая
Сегодня, 06:46
Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова
Вчера, 14:33
Стали известны обвинения, которые предъявили ростовским судьям на заседании ВККС
Вчера, 12:52