Поехавшего в Таганрог покупать авто жителя ДНР ищут в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Сообщается, что 50-летний Роман Тришкин поехал в Таганрог, чтобы купить машину. Однако потом он перестал выходить на связь. Последний раз он связывался с родными 25 мая из хостела.
Там он оставил телефон у администратора на подзарядку и пропал. Его также видели на Северной площади.
Тришину 50 лет, его рост 180 сантиметров. Мужчина весит 130 килограмм.
Ранее в Ростовской области три недели не могли найти жительницу донской столицы. Женщина все это время находилась у своего знакомого.