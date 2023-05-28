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Поехавшего в Таганрог покупать авто жителя ДНР ищут в Ростовской области

28 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI
Поехавшего в Таганрог покупать авто жителя ДНР ищут в Ростовской области
В Ростовской области ищут мужчину, которого последний раз видели в хостеле в Таганроге, сообщают в соцсетях.

Сообщается, что 50-летний Роман Тришкин поехал в Таганрог, чтобы купить машину. Однако потом он перестал выходить на связь. Последний раз он связывался с родными 25 мая из хостела.

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Там он оставил телефон у администратора на подзарядку и пропал. Его также видели на Северной площади. 

Тришину 50 лет, его рост 180 сантиметров. Мужчина весит 130 килограмм.

Ранее в Ростовской области три недели не могли найти жительницу донской столицы. Женщина все это время находилась у своего знакомого.

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