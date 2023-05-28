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Полиция и волонтеры ищут в Ростове бесследно пропавшего 52-летнего мужчину

28 мая 2023, 12:53
Фото: 1MI
В Ростове пропал 52-летний местный житель Эдуард Тимин
В Ростове пропал 52-летний местный житель Эдуард Тимин, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Ростове пропал 52-летний местный житель Эдуард Тимин. О его местонахождении ничего не известно с 21 мая. Поисками Эдуарда занимаются волонтеры и полиция.

Известно, что рост мужчины составляет 168 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в синюю кофту с капюшоном, темно-зеленую футболку, синие штаны и серые сетчатые кроссовки. Также с собой у него был рюкзак красного цвета.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении Тимина, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».

Напомним, в Ростовской области больше месяца ищут пропавшую глухую девушку.

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