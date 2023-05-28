Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Ростове пропал 52-летний местный житель Эдуард Тимин. О его местонахождении ничего не известно с 21 мая. Поисками Эдуарда занимаются волонтеры и полиция.
Известно, что рост мужчины составляет 168 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.
В день исчезновения мужчина был одет в синюю кофту с капюшоном, темно-зеленую футболку, синие штаны и серые сетчатые кроссовки. Также с собой у него был рюкзак красного цвета.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Тимина, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».
Напомним, в Ростовской области больше месяца ищут пропавшую глухую девушку.