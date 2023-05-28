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Ростовчанка специально вызывает у себя рвоту, чтобы ей уступили место в автобусе

28 мая 2023, 11:01
Фото: 1MI
Жительница Ростова придумала экстравагантный способ мстить мужчинам, не уступающим ей место в общественном транспорте
Жительница Ростова придумала экстравагантный способ мстить мужчинам, не уступающим ей место в общественном транспорте, пишут СМИ.

Жительница Ростова пожаловалась, что мужчины в общественном транспорте не уступают место женщинам, пожилым людям и беременным. Чтобы отомстить им, она решила использовать особенность своего организма. Дело в том, что горожанка может легко вызвать у себя рвоту, просто далеко коснувшись языком рта. По словам ростовчанки, этот трюк она проворачивает, когда стоит над головами сидящих в автобусах мужчин.

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«Надо женскому полу уступать, понимаете? Надо. Мы у вас этого даже просить не должны и в принципе не должны стоять у вас над душой. И ваши мамы вас этому учили», — приводит слова горожанки Big Rostov.

Ранее ростовчане заявили о матерящемся водителе автобуса.

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