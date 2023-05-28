Жительница Ростова пожаловалась, что мужчины в общественном транспорте не уступают место женщинам, пожилым людям и беременным. Чтобы отомстить им, она решила использовать особенность своего организма. Дело в том, что горожанка может легко вызвать у себя рвоту, просто далеко коснувшись языком рта. По словам ростовчанки, этот трюк она проворачивает, когда стоит над головами сидящих в автобусах мужчин.