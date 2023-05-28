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Ростовская область получит 53 млн руб на обустройство беженцев из Херсонской области

28 мая 2023, 16:46
Фото: 1MI
Правительство России выделило Ростовской области 53 миллиона рублей на обустройство граждан, эвакуированных из Херсонской области
Правительство России выделило Ростовской области 53 миллиона рублей на обустройство граждан, эвакуированных из Херсонской области, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство России решило выделить дополнительные средства регионам, которые приняли граждан, эвакуированных из Херсонской области. В список субъектов вошла и Ростовская область.

Дополнительные средства должны пойти на финансирование нужд по размещению, питанию, уходу и лекарственному обеспечению вынужденных переселенцев.

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Ростовская область на эти цели от правительства получила 53 миллиона рублей — больше, чем другие субъекты. Так, Крыму федеральные власти выделили 47 миллионов рублей, а Краснодарскому краю — 43 миллиона.

Ранее сообщалось, что переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на покупку жилья в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Новости#Ростовская область
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