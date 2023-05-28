Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Правительство России решило выделить дополнительные средства регионам, которые приняли граждан, эвакуированных из Херсонской области. В список субъектов вошла и Ростовская область.
Дополнительные средства должны пойти на финансирование нужд по размещению, питанию, уходу и лекарственному обеспечению вынужденных переселенцев.
Ростовская область на эти цели от правительства получила 53 миллиона рублей — больше, чем другие субъекты. Так, Крыму федеральные власти выделили 47 миллионов рублей, а Краснодарскому краю — 43 миллиона.
Ранее сообщалось, что переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на покупку жилья в Ростовской области.