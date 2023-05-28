Ростовский психолог Анна Хоботова рассказала «Российской газете», как избежать опасностей для школьников во время летних каникул. Дети, по ее словам, во время отдыха от учебы много времени проводят вне дома. Иногда в компании друзей он забираются в опасные заброшенные дома, употребляют алкоголь и наркотики.