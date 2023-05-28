Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Ростовский психолог Анна Хоботова рассказала «Российской газете», как избежать опасностей для школьников во время летних каникул. Дети, по ее словам, во время отдыха от учебы много времени проводят вне дома. Иногда в компании друзей он забираются в опасные заброшенные дома, употребляют алкоголь и наркотики.
Другая распространенная проблема — игромания. Некоторых школьников, как утверждает Хоботова, невозможно оторвать от компьютера, они не выходят из-за стола даже, чтобы помыться или поесть.
Психолог предлагает родителям больше времени проводить с детьми. Совместный отдых, прогулки, просмотр кино поможет не только сблизиться, но и обезопасить ребенка от негативного воздействия опасных компаний и компьютерных игр.
Ранее эксперт рассказал, как в школах Ростова надо приучать детей к общественному труду.