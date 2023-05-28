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Сенатор США обрадовался поставкам ракет ATACMS, способным долететь до Ростова

28 мая 2023, 16:41
Фото: wikipedia.org
Ракетное оружие MGM-140 ATACMS
Сенатор США Линдси Грэм обрадовался поставкам на Украину ракет ATACMS, соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

В Киев с визитом прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стало известно о поставке ВСУ ракет ATACMS. Радиус их поражения составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростовской области.

Ростов может попасть в зону обстрела ракетами ATACMS со стороны Украины
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Сенатор США обрадовался поставкам ракет ATACMS, способным долететь до Ростова
Видео: Британский таблоид The Sun

Грэм на встрече с Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках помощи Украине. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — приводит слова Грэма «РИА Новости».

Ранее Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова.

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