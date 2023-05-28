Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В Киев с визитом прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стало известно о поставке ВСУ ракет ATACMS. Радиус их поражения составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростовской области.
Грэм на встрече с Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках помощи Украине. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — приводит слова Грэма «РИА Новости».
Ранее Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова.