В Киев с визитом прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стало известно о поставке ВСУ ракет ATACMS. Радиус их поражения составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростовской области.