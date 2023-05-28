Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Издание сообщает со ссылкой на силовые структуры ДНР, о сбитой над Мариуполем ракете. Кроме того, по данным СМИ, украинскую ракету российская система ПВО сбила над Волновахой.
При этом военкор Семен Пегов также подтвердил работу ПВО в Мариуполе и в Бердянске. Он добавил, что обстрел со стороны Украины может вестись крылатыми ракетами, похожими на Shtorm. «Все цели сбиты», — уточнил он.
Информация со стороны официальных ведомств пока не поступала. Она уточняется.
Ранее в небе над Морозовском в Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету. Никто не пострадал.