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Система ПВО сбила украинскую ракету в 60 километрах от Ростовской области

28 мая 2023, 19:32
Фото: mil
Система ПВО сбила украинскую ракету в 60 километрах от Ростовской области
Система противовоздушной обороны отработала вечером в небе над Мариуполем, который находится примерно в 60 километрах от границы с Ростовской областью, сообщает ТАСС.

Издание сообщает со ссылкой на силовые структуры ДНР, о сбитой над Мариуполем ракете. Кроме того, по данным СМИ, украинскую ракету российская система ПВО сбила над Волновахой.

При этом военкор Семен Пегов также подтвердил работу ПВО в Мариуполе и в Бердянске. Он добавил, что обстрел со стороны Украины может вестись крылатыми ракетами, похожими на Shtorm. «Все цели сбиты», — уточнил он.

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Информация со стороны официальных ведомств пока не поступала. Она уточняется.

Ранее в небе над Морозовском в Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету. Никто не пострадал.

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