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Сотрудницы супермаркета в Батайске силой задержали постоянного вора продуктов

28 мая 2023, 09:26
Фото: 1MI
Сотрудницы супермаркета в Батайске вычислили и сами задержали постоянного вора продуктов в магазине
Сотрудницы супермаркета в Батайске вычислили и сами задержали постоянного вора продуктов в магазине, рассказали в соцсетях очевидцы.

Житель Батайска регулярно воровал продукты в местном супермаркете в ТЦ «Оранжерея». Уставшие платить за недостачу товара сотрудницы магазина с помощью камер вычислили мужчину и запомнили его лицо. На днях он снова пришел в супермаркет поживиться. Сразу несколько женщин попытались задержать его на входе в магазин. Хрупкие дамы толкали его внутрь, чтобы закрыть в здании до приезда полицейских. На помощь к ним подоспел случайный прохожий.

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Однако воришка с блюстителями правопорядка встречаться не захотел. Бутылкой шампанского он разбил окно в магазине, сел в машину и уехал. Однако полицейские успели запомнить номера машины и задержали преступника.

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