Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Житель Батайска регулярно воровал продукты в местном супермаркете в ТЦ «Оранжерея». Уставшие платить за недостачу товара сотрудницы магазина с помощью камер вычислили мужчину и запомнили его лицо. На днях он снова пришел в супермаркет поживиться. Сразу несколько женщин попытались задержать его на входе в магазин. Хрупкие дамы толкали его внутрь, чтобы закрыть в здании до приезда полицейских. На помощь к ним подоспел случайный прохожий.
Однако воришка с блюстителями правопорядка встречаться не захотел. Бутылкой шампанского он разбил окно в магазине, сел в машину и уехал. Однако полицейские успели запомнить номера машины и задержали преступника.
Ранее ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета.