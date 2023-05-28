Житель Батайска регулярно воровал продукты в местном супермаркете в ТЦ «Оранжерея». Уставшие платить за недостачу товара сотрудницы магазина с помощью камер вычислили мужчину и запомнили его лицо. На днях он снова пришел в супермаркет поживиться. Сразу несколько женщин попытались задержать его на входе в магазин. Хрупкие дамы толкали его внутрь, чтобы закрыть в здании до приезда полицейских. На помощь к ним подоспел случайный прохожий.