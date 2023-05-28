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Стали известны подробности задержания бойцов, бежавших из ДНР в Ростовскую область

28 мая 2023, 12:00
Фото: 1MI
Трое из семи, бежавших из Соледара в Ростовскую область бойцов, были задержаны в ЛНР
Трое бойцов, бежавших из Соледара в Ростовскую область, были задержаны в ЛНР, пишут СМИ.

Правоохранительные органы смогли задержать еще троих дезертиров, бежавших из военной части в Соледаре 24 мая. ТАСС сообщает, что они могли направляться в Ростовскую область. Также известно, что сбежавшие являются бывшими заключенными.

Поймать дезертиров смогли в районе Брянки на территории ЛНР. Ранее сообщалось, что они могли быть вооружены и скрываться на КамАЗе или пикапе Mitsubishi.

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Всего в розыске было семь человек. К настоящему времени найти удалось шестерых, еще один пока скрывается.

Официальной информации о поимке дезертиров пока не поступало, она уточняется.

Ранее СМИ писали, что сбежавшие заключенные могли убить одного из своих, готового сдаться властям.

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