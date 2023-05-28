Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Правоохранительные органы смогли задержать еще троих дезертиров, бежавших из военной части в Соледаре 24 мая. ТАСС сообщает, что они могли направляться в Ростовскую область. Также известно, что сбежавшие являются бывшими заключенными.
Поймать дезертиров смогли в районе Брянки на территории ЛНР. Ранее сообщалось, что они могли быть вооружены и скрываться на КамАЗе или пикапе Mitsubishi.
Всего в розыске было семь человек. К настоящему времени найти удалось шестерых, еще один пока скрывается.
Официальной информации о поимке дезертиров пока не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ писали, что сбежавшие заключенные могли убить одного из своих, готового сдаться властям.