Напомним, в пятницу, 26 мая, на Ростов обрушился мощный ливень с градом. Стихия стали причиной подтопления сразу нескольких улиц, частных домов, повалены оказались восемь деревьев. Водители в тот день пожаловались, что из-за забитых мусором ливневок у них едва не утонули машины.