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Только за сутки из ростовских ливневок достали 40 тонн мусора

28 мая 2023, 08:35
Фото: 1MI
Из ливневок Ростова за сутки достали 40 тонн мусора
Из ливневок Ростова за сутки достали 40 тонн мусора, сообщили в администрации города.

В Ростове за сутки обследовали почти 500 дождеприемников ливневой канализации. Очистили из них более 200 водостоков. Также уборку произвели в семи люках ливневой канализации. Всего коммунальные службы за сутки убрали оттуда 40 тонн мусора.

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В администрации города добавили, что заиленность труб составила от 30 до 100%.

Напомним, в пятницу, 26 мая, на Ростов обрушился мощный ливень с градом. Стихия стали причиной подтопления сразу нескольких улиц, частных домов, повалены оказались восемь деревьев. Водители в тот день пожаловались, что из-за забитых мусором ливневок у них едва не утонули машины.

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