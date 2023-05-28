Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Ростове за сутки обследовали почти 500 дождеприемников ливневой канализации. Очистили из них более 200 водостоков. Также уборку произвели в семи люках ливневой канализации. Всего коммунальные службы за сутки убрали оттуда 40 тонн мусора.
В администрации города добавили, что заиленность труб составила от 30 до 100%.
Напомним, в пятницу, 26 мая, на Ростов обрушился мощный ливень с градом. Стихия стали причиной подтопления сразу нескольких улиц, частных домов, повалены оказались восемь деревьев. Водители в тот день пожаловались, что из-за забитых мусором ливневок у них едва не утонули машины.