Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Сразу несколько украинских беспилотников совершили попытку атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все вражеские БПЛА удалось нейтрализовать.
По информации «Российской газеты», атака началась около двух часов ночи. Дроны смогли приблизиться к заводу, однако были оперативно сбиты. Обломки беспилотников спровоцировали пожар, его быстро смогли потушить сами сотрудники предприятия. Инфраструктура НПЗ не пострадала.
Ранее RostovGazeta рассказала, как СВО затронула Ростовскую область в мае. О диверсиях и атаках беспилотников читайте в материале.