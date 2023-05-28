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Украинские беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае

28 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Краснодарском крае отражена очередная атака беспилотников на Ильский НПЗ
В соседнем с Ростовской областью Краснодарском крае отражена очередная атака беспилотников на Ильский НПЗ, пишут СМИ.

Сразу несколько украинских беспилотников совершили попытку атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все вражеские БПЛА удалось нейтрализовать.

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По информации «Российской газеты», атака началась около двух часов ночи. Дроны смогли приблизиться к заводу, однако были оперативно сбиты. Обломки беспилотников спровоцировали пожар, его быстро смогли потушить сами сотрудники предприятия. Инфраструктура НПЗ не пострадала.

Ранее RostovGazeta рассказала, как СВО затронула Ростовскую область в мае. О диверсиях и атаках беспилотников читайте в материале.

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