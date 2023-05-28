По информации «Российской газеты», атака началась около двух часов ночи. Дроны смогли приблизиться к заводу, однако были оперативно сбиты. Обломки беспилотников спровоцировали пожар, его быстро смогли потушить сами сотрудники предприятия. Инфраструктура НПЗ не пострадала.