Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
ДТП произошло ранним утром 28 мая на Богатяновском спуске в Ростове. Неустановленный водитель Audi врезался в опору ЛЭП недалеко от дома №8/55, затем иномарку отбросило на припаркованный рядом автомобиль Daewoo Nexia. После этого виновник происшествия поспешил скрыться.
Сейчас ГИБДД пытается установить личность водителя Audi. Расследование дорожного инцидента продолжается.
Ранее иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть 50-летнюю женщину.