ДТП произошло ранним утром 28 мая на Богатяновском спуске в Ростове. Неустановленный водитель Audi врезался в опору ЛЭП недалеко от дома №8/55, затем иномарку отбросило на припаркованный рядом автомобиль Daewoo Nexia. После этого виновник происшествия поспешил скрыться.