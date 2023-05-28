rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Изображение материала

В Ростове водитель Audi врезался в опору ЛЭП, повредил чужое авто и скрылся

28 мая 2023, 17:07
Фото: 1MI
В Ростове разыскивают водителя, протаранившего опору ЛЭП и повредившего чужое авто
В Ростове разыскивают водителя Audi, протаранившего опору ЛЭП и повредившего чужое авто, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло ранним утром 28 мая на Богатяновском спуске в Ростове. Неустановленный водитель Audi врезался в опору ЛЭП недалеко от дома №8/55, затем иномарку отбросило на припаркованный рядом автомобиль Daewoo Nexia. После этого виновник происшествия поспешил скрыться.

Житель Ростовской области зарезал водителя на месте ДТП
Узнать подробнее

Сейчас ГИБДД пытается установить личность водителя Audi. Расследование дорожного инцидента продолжается.

Ранее иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть 50-летнюю женщину.

Читайте также:
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика 26 мая и скрылся с места ДТПВодителя самосвала госпитализировали после ДТП на трассе «Ростов — Азов» 22 маяРебёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Происшествие в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону#Происшествие#Транспорт#ДТП в Ростове#ГИБДД России по Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области ищут сбежавшего бойца из воинской части в ДНР
Сегодня, 05:49
Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва
Вчера, 17:57
Пасмурная погода ожидается в Ростове в воскресенье 28 мая
Сегодня, 06:19
Иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть 50-летнюю женщину 27 мая
Сегодня, 06:46
Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова
Вчера, 14:33
Стали известны обвинения, которые предъявили ростовским судьям на заседании ВККС
Вчера, 12:52