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В Ростовской области ищут сбежавшего бойца из воинской части в ДНР

28 мая 2023, 05:49
Фото: 1MI
Военные
В розыск объявлен один из семи бывших заключенных из числа военнослужащих, которые сбежали из воинской части в ДНР, сообщает ТАСС.

Всего из воинской части в районе Соледара в бега пустились семь бывших заключенных. Все они были военнослужащими из одного подразделения.

Троих удалось задержать в ЛНР. Сообщается, что у сбежавших при себе было оружие. Они застрелили одного из своих, который был готов сдаться властям.

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Еще троим дезертирам удалось скрыться. Затем двое дезертиров попались, однако один все еще находится в розыске.

Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют информацию о сбежавших в ЛНР дезертирах. Сбежали почти 40 бойцов.

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