Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Всего из воинской части в районе Соледара в бега пустились семь бывших заключенных. Все они были военнослужащими из одного подразделения.
Троих удалось задержать в ЛНР. Сообщается, что у сбежавших при себе было оружие. Они застрелили одного из своих, который был готов сдаться властям.
Еще троим дезертирам удалось скрыться. Затем двое дезертиров попались, однако один все еще находится в розыске.
Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют информацию о сбежавших в ЛНР дезертирах. Сбежали почти 40 бойцов.