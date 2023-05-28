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В Таганроге водитель иномарки сбил 13-летнего ребенка на велосипеде 27 мая

28 мая 2023, 06:01
Фото: 1MI
В Таганроге водитель иномарки сбил 13-летнего ребенка на велосипеде 27 мая
В результате ДТП в Таганроге пострадал малолетний велосипедист, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
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Дети

Авария произошла в субботу вечером недалеко от дома №237 по улице 4-я линия в Таганроге.

27-летний водитель ехал на своей BMW. По предварительным данным, он не заметил, что рядом с его машиной на велосипеде движется подросток.

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При повороте налево водитель иномарки сбил велосипедиста. Мальчик, которому было 13 лет, получил от столкновения травмы. Он был госпитализирован.

Ранее в Ростове произошло ДТП, в котором девушка получила травмы и умерла до приезда скорой помощи. Все произошло на улице Ленина.

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