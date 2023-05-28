В Таганроге водитель иномарки сбил 13-летнего ребенка на велосипеде 27 мая

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Авария произошла в субботу вечером недалеко от дома №237 по улице 4-я линия в Таганроге.
27-летний водитель ехал на своей BMW. По предварительным данным, он не заметил, что рядом с его машиной на велосипеде движется подросток.
При повороте налево водитель иномарки сбил велосипедиста. Мальчик, которому было 13 лет, получил от столкновения травмы. Он был госпитализирован.
Ранее в Ростове произошло ДТП, в котором девушка получила травмы и умерла до приезда скорой помощи. Все произошло на улице Ленина.