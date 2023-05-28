Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
26 мая стало известно о гибели в спецоперации жителя Ростова-на-Дону Юрия Пунина. Ему было 48 лет.
В зону СВО он попал еще в феврале прошлого года. Смертельное ранение он получил 25 мая после удара ПВО по батарее, уточняет Donday.
Дома капитана не дождались жена и двое детей. Весть о гибели военнослужащего пришла домой как раз в день рождение дочери бойца.
Официально о гибели Пунина министерство обороны России сообщать не стало.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как СВО затронула Ростовскую область в мае.