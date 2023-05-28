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Отец двоих детей из Ростова Юрий Пунин погиб в зоне спецоперации

28 мая 2023, 14:04
Фото: 1MI
48-летний военнослужащий Юрий Пунин погиб в ходе спецоперации
48-летний капитан Юрий Пунин погиб в ходе спецоперации, пишут СМИ.

26 мая стало известно о гибели в спецоперации жителя Ростова-на-Дону Юрия Пунина. Ему было 48 лет.

В зону СВО он попал еще в феврале прошлого года. Смертельное ранение он получил 25 мая после удара ПВО по батарее, уточняет Donday.

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Дома капитана не дождались жена и двое детей. Весть о гибели военнослужащего пришла домой как раз в день рождение дочери бойца.

Официально о гибели Пунина министерство обороны России сообщать не стало.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как СВО затронула Ростовскую область в мае.

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