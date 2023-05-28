Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
20-летняя ростовчанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже 700 тысяч рублей. Она стала жертвой телефонных мошенников. Девушке позвонила сотрудница одной из организаций и заявила, что для нее найдена подходящая вакансия — специалист по набору текста. Работа была удаленной. Ростовчанке всего лишь нужно было скачать приложение, обеспечивающее видеосвязь, на что она и согласилась.
После установки приложения с ней связалась другая сотрудница и попросила девушку оформить самозянатость в одном из банковских приложений. Далее появилось новое требование — перевести все свои денежные средства на виртуальные счета и оформить кредит на 300 тысяч рублей. После этого ростовчанке стали присылать ссылки для прохождения регистрации, а затем она получила сообщения с кодами.
На тот момент с ней уже беседовал третий сотрудник организации. Он попросил включить во время видеозвонка трансляцию экрана, чтобы зафиксировать все коды, после этого стали списываться деньги. Только тогда девушка поняла, что имеет дело с мошенниками и прекратила разговор, однако злоумышленники успели похитить у нее 700 тысяч рублей.
Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его расследование и поиск мошенников продолжается.
Ранее жительница Ростова хотела обезопасить счета, а вместо этого потеряла больше 100 тысяч.