rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Изображение материала

Юная ростовчанка потеряла 700 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу

28 мая 2023, 12:21
Фото: 1MI
20-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенников, пытаясь устроиться на работу
20-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенников, пытаясь устроиться на работу, рассказали в МВД.

20-летняя ростовчанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже 700 тысяч рублей. Она стала жертвой телефонных мошенников. Девушке позвонила сотрудница одной из организаций и заявила, что для нее найдена подходящая вакансия — специалист по набору текста. Работа была удаленной. Ростовчанке всего лишь нужно было скачать приложение, обеспечивающее видеосвязь, на что она и согласилась.

После установки приложения с ней связалась другая сотрудница и попросила девушку оформить самозянатость в одном из банковских приложений. Далее появилось новое требование — перевести все свои денежные средства на виртуальные счета и оформить кредит на 300 тысяч рублей. После этого ростовчанке стали присылать ссылки для прохождения регистрации, а затем она получила сообщения с кодами.

Оператора связи серьезно наказали в Ростове из-за звонка мошенника
Узнать подробнее

На тот момент с ней уже беседовал третий сотрудник организации. Он попросил включить во время видеозвонка трансляцию экрана, чтобы зафиксировать все коды, после этого стали списываться деньги. Только тогда девушка поняла, что имеет дело с мошенниками и прекратила разговор, однако злоумышленники успели похитить у нее 700 тысяч рублей.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его расследование и поиск мошенников продолжается.

Ранее жительница Ростова хотела обезопасить счета, а вместо этого потеряла больше 100 тысяч.

Читайте также:
Мошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязиМошенники начали обвинять ростовчан в госизменеМолодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Мошенники в Ростове#Общество#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области ищут сбежавшего бойца из воинской части в ДНР
Сегодня, 05:49
Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва
Вчера, 17:57
Пасмурная погода ожидается в Ростове в воскресенье 28 мая
Сегодня, 06:19
Иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть 50-летнюю женщину 27 мая
Сегодня, 06:46
Украина попросила Германию о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова
Вчера, 14:33
Стали известны обвинения, которые предъявили ростовским судьям на заседании ВККС
Вчера, 12:52