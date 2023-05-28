На тот момент с ней уже беседовал третий сотрудник организации. Он попросил включить во время видеозвонка трансляцию экрана, чтобы зафиксировать все коды, после этого стали списываться деньги. Только тогда девушка поняла, что имеет дело с мошенниками и прекратила разговор, однако злоумышленники успели похитить у нее 700 тысяч рублей.