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Задержаны трое дезертиров, бежавших из зоны СВО в Ростовскую область

28 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
Правоохранительные органы смогли задержать троих дезертиров, бежавших из ДНР в Ростовскую область
Правоохранительные органы смогли задержать троих дезертиров, бежавших из ДНР в Ростовскую область, пишут СМИ.

Правоохранительные органы нашли еще троих дезертиров, бежавших из военной части в Соледаре. Все они являются бывшими заключенными, уточняет «Национальная служба новостей». Поймать их смогли в районе Брянки на территории ЛНР.

Изначально сообщалось о якобы побеге 39 вооруженных  бойцов 24 мая. Однако, согласно источнику ТАСС, дезертиров было гораздо меньше - всего семь человек. А по данным 161.ру, в розыске еще находятся 13 человек. Издание добавляет, что дезертиров ищут в том числе и в Ростовской области, на территории региона объявили план «Перехват». В ориентировках фигурируют десятки автомобилей, которыми могли завладеть дезертиры, среди них в КамАЗ и пикап Mitsubishi.

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Официальных подробностей о поиске дезертиров пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что сбежавшие бойцы расстреляли одного из своих, который был готов сдаться властям.

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