Изначально сообщалось о якобы побеге 39 вооруженных бойцов 24 мая. Однако, согласно источнику ТАСС, дезертиров было гораздо меньше - всего семь человек. А по данным 161.ру, в розыске еще находятся 13 человек. Издание добавляет, что дезертиров ищут в том числе и в Ростовской области, на территории региона объявили план «Перехват». В ориентировках фигурируют десятки автомобилей, которыми могли завладеть дезертиры, среди них в КамАЗ и пикап Mitsubishi.