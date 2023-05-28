Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Правоохранительные органы нашли еще троих дезертиров, бежавших из военной части в Соледаре. Все они являются бывшими заключенными, уточняет «Национальная служба новостей». Поймать их смогли в районе Брянки на территории ЛНР.
Изначально сообщалось о якобы побеге 39 вооруженных бойцов 24 мая. Однако, согласно источнику ТАСС, дезертиров было гораздо меньше - всего семь человек. А по данным 161.ру, в розыске еще находятся 13 человек. Издание добавляет, что дезертиров ищут в том числе и в Ростовской области, на территории региона объявили план «Перехват». В ориентировках фигурируют десятки автомобилей, которыми могли завладеть дезертиры, среди них в КамАЗ и пикап Mitsubishi.
Официальных подробностей о поиске дезертиров пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что сбежавшие бойцы расстреляли одного из своих, который был готов сдаться властям.