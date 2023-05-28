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Жителям Ростовской области рассказали, почему нельзя закапывать мусор на даче

28 мая 2023, 10:42
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили об опасности закапывания мусора на даче
Жителей Ростовской области предупредили об опасности закапывания мусора на даче, пишут «Новые известия».

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил об опасности утилизации мусора на даче. Он предупредил, что закапывая мусорные отходы на своем участке, дачники оказывают негативное влияние на состояние почвы и экологии в целом.

Для утилизации мусора Чаплин предложил обращаться за помощью к специальным машинам, соблюдающим необходимые правила и нормы.

По мнению депутата, закапывать на участке можно только ветки и листья, однако и их нужно утилизировать в местах, соответствующим санитарным требованиям.

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Депутат напомнил, что все садоводческие товарищества обязаны иметь договор на вывоз мусора.

Ранее в Ростовской области дачникам разрешили готовить шашлыки рядом с домом.

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