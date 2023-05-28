Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил об опасности утилизации мусора на даче. Он предупредил, что закапывая мусорные отходы на своем участке, дачники оказывают негативное влияние на состояние почвы и экологии в целом.
Для утилизации мусора Чаплин предложил обращаться за помощью к специальным машинам, соблюдающим необходимые правила и нормы.
По мнению депутата, закапывать на участке можно только ветки и листья, однако и их нужно утилизировать в местах, соответствующим санитарным требованиям.
Депутат напомнил, что все садоводческие товарищества обязаны иметь договор на вывоз мусора.
Ранее в Ростовской области дачникам разрешили готовить шашлыки рядом с домом.