Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В День защиты детей, 1 июня, во всей Ростовской области вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Исключение составят только объекты общественного питания.
В департаменте потребительского рынка Ростовской области напомнили коммерсантам о важности соблюдения запрета и ответственности за нарушение закона.
«Департамент напоминает предпринимательскому сообществу о необходимости неукоснительного соблюдения запрета розничной продажи алкогольной продукции в день проведения указанного мероприятия», — заключили чиновники.
Напомним, в ростовском зоопарке в День защиты детей будут раздавать бесплатное мороженое.