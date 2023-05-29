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Алкоголь запретили продавать в Ростове и Таганроге 1 июня

29 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
Алкоголь перестанут продавать в Ростове и Таганроге 1 июня
В День защиты детей, 1 июня, в Ростове и Таганроге ограничат продажу алкоголя, сообщили в департаменте потребительского рынка региона.

В День защиты детей, 1 июня, во всей Ростовской области вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Исключение составят только объекты общественного питания.

В департаменте потребительского рынка Ростовской области напомнили коммерсантам о важности соблюдения запрета и ответственности за нарушение закона.

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«Департамент напоминает предпринимательскому сообществу о необходимости неукоснительного соблюдения запрета розничной продажи алкогольной продукции в день проведения указанного мероприятия», — заключили чиновники.

Напомним, в ростовском зоопарке в День защиты детей будут раздавать бесплатное мороженое.

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#Алина Заярная#Продажа алкоголя в Ростовской области#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог
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