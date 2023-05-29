Авиалайнер компании Nordwind совершил выход за пределы ВПП в Новокузнецке

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, и был подтвержден представителями пресс-службы аэропорта, пишет газета “Известия”.
При маневрировании перед взлетом воздушное судно повредило шасси. К счастью, никто из находившихся на борту 157 пассажиров, включая 17 детей, не пострадал.
Транспортная прокуратура проводит проверку данного инцидента. В Telegram-канале ведомства сообщили, что пассажиры временно размещены в здании аэровокзала. Самолет был отбуксирован для оценки его технического состояния.
Вылет рейса был перенесен на 20:00.