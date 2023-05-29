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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Авиалайнер компании Nordwind совершил выход за пределы ВПП в Новокузнецке

29 мая 2023, 10:24
Самолет авиакомпании Nordwind, выполняющий рейс из Новокузнецка в Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и не смог осуществить вылет.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, и был подтвержден представителями пресс-службы аэропорта, пишет газета “Известия”.

При маневрировании перед взлетом воздушное судно повредило шасси. К счастью, никто из находившихся на борту 157 пассажиров, включая 17 детей, не пострадал.

Транспортная прокуратура проводит проверку данного инцидента. В Telegram-канале ведомства сообщили, что пассажиры временно размещены в здании аэровокзала. Самолет был отбуксирован для оценки его технического состояния.

Вылет рейса был перенесен на 20:00.

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