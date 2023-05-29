Банк «Центр-инвест» стал одним из лидеров отечественного бизнеса

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Основная цель конкурса заключается в том, чтобы способствовать устойчивому развитию бизнеса и выявлять организации, которые динамично развиваются. Оценка деятельности компаний осуществляется на основе экономических, социальных и экологических параметров.
Эксперты отметили спецпрограммы кредитования представителей малого и среднего бизнеса, ESG-принципы российского инвестирования и продукты, направленные на формирование зеленой экономики в стране. Также были отмечены проекты по обучению россиян основным правилам финансовой грамотности.
В номинации по цифровизации экспертная комиссия обратила внимание на реализацию проекта, который предусматривает использование смартфона с приложением Mir Pay как идентификатора в инфраструктуре ЮФУ. Представленный на конкурсе проект был направлен на повышение безопасности и финансовой активности национальных карт «Мир» при проведении транзакций, а также на развитие нефинансовых сервисов.