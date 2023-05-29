Банк «Центр-инвест» стал одним из лидеров отечественного бизнеса

В номинации по цифровизации экспертная комиссия обратила внимание на реализацию проекта, который предусматривает использование смартфона с приложением Mir Pay как идентификатора в инфраструктуре ЮФУ. Представленный на конкурсе проект был направлен на повышение безопасности и финансовой активности национальных карт «Мир» при проведении транзакций, а также на развитие нефинансовых сервисов.