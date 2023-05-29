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Боец ЧВК «Вагнер» из Ростова Николай Шпирка погиб под Бахмутом

29 мая 2023, 08:53
Фото: mil.ru
Боец ЧВК «Вагнер» из Ростова Николай Шпирка погиб под Бахмутом
37-летний боец ЧВК «Вагнер» Николай Шпирка из Ростова погиб в боях спецоперации, сообщили СМИ.

В ходе спецоперации погиб 37-летний уроженец Ростова-на-Дону Николай Шпирка. Мужчина получил смертельное ранение в боях под Бахмутом.

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Фото: rоstоv.mk.ru

В спецоперации ростовчанин участвовал как доброволец ЧВК «Вагнер». За боевые заслуги его посмертно наградили медалью «За Отвагу», пишет «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что отец двоих детей из Ростова Юрий Пунин погиб в зоне спецоперации. Военнослужащему было 48 лет. Весть о гибели капитана пришла домой в день рождения его дочери.

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