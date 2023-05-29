Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В ходе спецоперации погиб 37-летний уроженец Ростова-на-Дону Николай Шпирка. Мужчина получил смертельное ранение в боях под Бахмутом.
В спецоперации ростовчанин участвовал как доброволец ЧВК «Вагнер». За боевые заслуги его посмертно наградили медалью «За Отвагу», пишет «Московский комсомолец».
Ранее стало известно, что отец двоих детей из Ростова Юрий Пунин погиб в зоне спецоперации. Военнослужащему было 48 лет. Весть о гибели капитана пришла домой в день рождения его дочери.