Боец ЧВК «Вагнер» Петр Коваленко отдал жизнь в освободительном походе на Бахмут

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В понедельник, 29 мая, Telegram-канал «Ростов Главный» объявил о кончине бойца ЧВК «Вагнер» Петра Коваленко, который погиб в ходе спецоперации по освобождению Бахмута.
Мужчина был уроженцем поселка Светлый Яр и участвовал в СВО под позывным «Цыган», проходя службу в составе артиллерийской батареи на самоходном миномете 2С4 «Тюльпан». Об обстоятельствах его гибели и личной жизни бойца ничего неизвестно. Авторы канала уточнили, что бойца наградили черным крестом Вагнера.
Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения у официальных источников, данные уточняются.
Ранее стало известно в гибели другого бойца ЧВК «Вагнер».