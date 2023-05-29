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Боец ЧВК «Вагнер» Петр Коваленко отдал жизнь в освободительном походе на Бахмут

29 мая 2023, 12:14
Фото: mil.ru
Боец ЧВК «Вагнер» Петр Коваленко отдал жизнь в освободительном походе на Бахмут
В боях под Бахмутом погиб житель Кагальницкого района Ростовской области Петр Коваленко, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В понедельник, 29 мая, Telegram-канал «Ростов Главный» объявил о кончине бойца ЧВК «Вагнер» Петра Коваленко, который погиб в ходе спецоперации по освобождению Бахмута.

Мужчина был уроженцем поселка Светлый Яр и участвовал в СВО под позывным «Цыган», проходя службу в составе артиллерийской батареи на самоходном миномете 2С4 «Тюльпан». Об обстоятельствах его гибели и личной жизни бойца ничего неизвестно. Авторы канала уточнили, что бойца наградили черным крестом Вагнера.

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Фото: t.me/rostov_glavniy

Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения у официальных источников, данные уточняются.

Ранее стало известно в гибели другого бойца ЧВК «Вагнер».

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