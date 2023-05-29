Боец ЧВК «Вагнер» Петр Коваленко отдал жизнь в освободительном походе на Бахмут

Мужчина был уроженцем поселка Светлый Яр и участвовал в СВО под позывным «Цыган», проходя службу в составе артиллерийской батареи на самоходном миномете 2С4 «Тюльпан». Об обстоятельствах его гибели и личной жизни бойца ничего неизвестно. Авторы канала уточнили, что бойца наградили черным крестом Вагнера.