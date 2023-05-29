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Большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды

29 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
Большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах отключат горячую воду с 13 июня из-за технических работ, сообщают «Ростовские тепловые сети».

В это время пройдут работы по гидравлической опрессовке теплосетей. Горячей воды не будет на проспектах Сиверса, Соколова, Театральный, Шолохова, улицах Пушкинская, Текучева, 22 и 21 линии.

С пониженным давлением вода будет подаваться по улицам Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Каракумская, проспектам Королева и Космонавтов. Также это касается улиц Лелюшенко, Миронова, Думенко, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна.

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Отмечается, включать воду начнут с 19 июня. Однако сроки могут перенести при выявлении дефектов.

Ранее Роспотребнадзор оценил воду, подаваемую жителям в Ростове-на-Дону.

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