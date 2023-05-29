Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В это время пройдут работы по гидравлической опрессовке теплосетей. Горячей воды не будет на проспектах Сиверса, Соколова, Театральный, Шолохова, улицах Пушкинская, Текучева, 22 и 21 линии.
С пониженным давлением вода будет подаваться по улицам Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Каракумская, проспектам Королева и Космонавтов. Также это касается улиц Лелюшенко, Миронова, Думенко, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна.
Отмечается, включать воду начнут с 19 июня. Однако сроки могут перенести при выявлении дефектов.
Ранее Роспотребнадзор оценил воду, подаваемую жителям в Ростове-на-Дону.