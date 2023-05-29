До семи лет колонии грозит контрабандисту из Шахт, желающему похудеть на таблетках

Таможенники обнаружили посылку с препаратом для снижения веса, в составе которого содержится сильнодействующее вещество, запрещенное на территории РФ. Получателем капсул для похудения из Казахстана был 39-летний житель Шахт, который заказал их для того, чтобы сбросить вес. Сообщается, что дончанин знал о том, что в капсулах был запрещенный в России препарат, а также был осведомлен о его влиянии на организм человека.