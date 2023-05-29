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До семи лет колонии грозит контрабандисту из Шахт, желающему похудеть на таблетках

29 мая 2023, 11:49
Фото: flickr.com/cc0/154082794@N08
До семи лет колонии грозит контрабандисту из Шахт, желающему похудеть на таблетках
Житель Шахт стал фигурантом уголовного дела из-за желания сбросить вес с помощью таблеток для похудения, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Таможенники обнаружили посылку с препаратом для снижения веса, в составе которого содержится сильнодействующее вещество, запрещенное на территории РФ. Получателем капсул для похудения из Казахстана был 39-летний житель Шахт, который заказал их для того, чтобы сбросить вес. Сообщается, что дончанин знал о том, что в капсулах был запрещенный в России препарат, а также был осведомлен о его влиянии на организм человека.

Экспертиза показала, что в 72 капсулах содержалось свыше 19 граммов вещества. При этом действующее законодательство определяет как контрабанду в крупном размере уже 0,5 грамма этого вещества.

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Фото: yutu.customs.gov.ru

Сейчас в отношении дончанина возбудили уголовное дело по подозрению в ввозе через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ, которое также могут квалифицировать контрабанду. Максимальное наказание может составить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее в аналогичном преступлении обвинили ростовчанку, которая заказала более 2,2 тысячи капсул с запрещенными веществами.

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