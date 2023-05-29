Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Вернувшийся в Ростов-на-Дону боец рассказал Don24, что получил ранение и ждал эвакуации, но в это время ВСУ нанесли удар. Издание уточнило, что Украина якобы атаковала из тяжелой огнеметной системы, что может быть термобарическим оружием.
«Термобар пришелся по складу боеприпасов. До этого еще не было сообщений об использовании ВСУ боеприпасов объемного взрыва», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что термобарическое оружие — это тип взрывчатого вещества, которое использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва.
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