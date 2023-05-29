Вернувшийся в Ростов-на-Дону боец рассказал Don24, что получил ранение и ждал эвакуации, но в это время ВСУ нанесли удар. Издание уточнило, что Украина якобы атаковала из тяжелой огнеметной системы, что может быть термобарическим оружием.