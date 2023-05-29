rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Изображение материала

Доброволец из Ростова проинформировал об использовании ВСУ термобарического оружия

29 мая 2023, 06:08
Фото: 1mi
Украинская армия могла использовать термобарическое оружие против российских военнослужащих, сообщают СМИ со ссылкой на добровольца из Ростова-на-Дону.

Вернувшийся в Ростов-на-Дону боец рассказал Don24, что получил ранение и ждал эвакуации, но в это время ВСУ нанесли удар. Издание уточнило, что Украина якобы атаковала из тяжелой огнеметной системы, что может быть термобарическим оружием.

«Термобар пришелся по складу боеприпасов. До этого еще не было сообщений об использовании ВСУ боеприпасов объемного взрыва», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня
Узнать подробнее

Добавим, что термобарическое оружие — это тип взрывчатого вещества, которое использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва.

Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.

Читайте также:
Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июняПутин поручил помогать Ростовской области из-за спецоперации
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Атаки Украины#Оружие ВСУ#Нападение ВСУ
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области ищут дезертира и сбивают вражеские ракеты
Вчера, 15:53
МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 28 и 29 мая
Вчера, 19:06
ФК «Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3: 2 на домашнем поле
Вчера, 18:07
Система ПВО сбила украинскую ракету в 60 километрах от Ростовской области
Вчера, 19:32
Бастрыкин поручил возбудить дело после слов сенатора США Грэма о смерти россиян
Вчера, 17:49
Болельщики пожаловались, что не могут попасть на матч ФК «Ростов» из-за Fan ID
Вчера, 16:36