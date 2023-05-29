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Из-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовности

29 мая 2023, 08:52
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-дону
Из-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продлили в Ростове до 30 мая, сообщили в администрации города.

Новая неделя в Ростове снова начнется с ливней. Из-за непогоды власти города продлили до 30 мая режим повышенной готовности. Он касается городского звена территориальной подсистемы РСЧС в Ростове.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 29 мая, в Ростовской области ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду. На территории региона объявлено штормовое предупреждение.

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Режим повышенной готовности действует в Ростове с 25 мая.

Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростовской области в июне.

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