Избиратели Дона показали рекордную явку в предварительном голосовании «Единой России»

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко на подведении итогов в пресс-центре «Дон-Медиа».
Выборы в донской парламент будут в сентябре, а всю минувшую неделю, во всех районах области проходило предварительное голосование. Явка избирателей составила 10% - сразу 317 тысяч жителей области отдали свои голоса за будущих кандидатов от партии «Единая Россия».
— Голосование продолжалось с 22 по 28 мая. Голосовать можно было со смартфона, планшета или компьютера, а для тех, кому ближе привычные форматы, мы открыли информационно-консультационные пункты. Для избирателей создали абсолютно все условия, чтобы максимальное число желающих смогло принять участие в предварительном голосовании, и этот подход оправдался. Активность избирателей при переходе голосования в электронную форму не снизилась, а даже наоборот, — поделился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.
Количество кандидатов принимавших участие в предварительном голосовании составило 364 человека. Согласно местам в донском парламенте, на один мандат претендовало как минимум 6 человек, а в ряде некоторых округов за место боролись и вовсе 10-12 претендентов.
— Если говорить о конкуренции, то во многом она проявилась благодаря активной позиции молодежи. Каждый четвертый кандидат - это молодой человек до 35 лет. Среди них и волонтеры, и студенты, работники социальной сферы и предприниматели, которые не только проявляют свою жизненную позицию, но и могут своими активными действиями подтвердить участие в жизни страны, — рассказал Александр Ищенко.
Александр Ищенко обратил внимание на хакерские атаки, которыми на протяжении всего голосования пытались обрушить партийные сервера. Однако мнение людей, которые показали результаты предварительного голосования, говорят сами за себя. Поэтому «Единая Россия» к сентябрьским выборам готова на 100 процентов.
Областной партийный список кандидатов возглавит Губернатор, член Высшего совета партии Василий Голубев. Вместе с главой региона в список войдут Борис Гуркин, главный врач БСМП г. Новочеркасска, Дмитрий Суворов – участник СВО, атаман городского казачьего общества города Шахты.
Александр Ищенко поблагодарил избирателей, за то, что они помогли определить наиболее достойных кандидатов. И подчеркнул, что вместе с формированием будущей команды донского парламента предварительное голосование позволяет увидеть вопросы, которые требуют решения от депутатов Законодательного Собрания Ростовской области нового созыва. Для этого наказы, поступившие в ходе предварительного голосования, будут учтены в народной программе, заключил лидер донского отделения «Единой России».