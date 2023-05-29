Избиратели Дона показали рекордную явку в предварительном голосовании «Единой России»

— Если говорить о конкуренции, то во многом она проявилась благодаря активной позиции молодежи. Каждый четвертый кандидат - это молодой человек до 35 лет. Среди них и волонтеры, и студенты, работники социальной сферы и предприниматели, которые не только проявляют свою жизненную позицию, но и могут своими активными действиями подтвердить участие в жизни страны, — рассказал Александр Ищенко.