rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Изображение материала

Какая погода будет в Ростовской области в июне 2023 года

29 мая 2023, 07:19
Фото: Juliancolton/cc0/wikimedia.org
Какая погода будет в Ростовской области в июне 2023 года
В Ростовской области в июне будет складывать дождливая и теплая погода с максимальной температурой 30 градусов. Каким сложится лето в регионе, в материале RostovGazeta.

Какая будет погода в конце мая в Ростове

В Ростовской области с 29 по 31 мая будет дождливая погода, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В понедельник, 29 числа температура составит 22 градуса, после чего начнется потепление и воздух прогреется до 26 градусов.

В последний день весны столбики термометров покажут 24 градуса, осадки в этот период не прекратятся.

В Ростовской области с 29 по 31 мая будет дождливая погода, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В Ростовской области с 29 по 31 мая будет дождливая погода, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
В Ростовской области с 29 по 31 мая будет дождливая погода, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
Фото: 1MI

Прогноз погоды на июнь в Ростовской области

Прогноз составили на основе усредненных данных, собранных за последние 10 лет. В первый месяц лета будут девять дней с длительными осадками, 17 дней — солнечных и 4 — с переменной облачностью.

В самом начале июня синоптики обещают осадки, а столбики термометров остановятся на отметке в 24 градуса. Но после этого наступят три солнечных дня, а температура воздуха не поменяется.

С 6 по 8 июня регион будет заливать дождями, а воздух прогреется до 26 градусов. Солнечная погода вернется в область с 9 по 11 июня и станет теплее до 27 градусов.

Более 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
Узнать подробнее

После этого могут пройти дожди, а с 14 числа выглянет солнце. В результате погодные условия так и будут чередоваться.

Длительный период солнечных дней ожидается в конце месяца — с 24 по 28 июня. В это время не должно быть осадков и потеплеет сразу до 30 градусов.

Но после этого погода испортится и в конце месяца региона снова начнет заливать дождями.

Прогноз погоды на июнь в Ростовской областиПрогноз погоды на июнь в Ростовской области
Прогноз погоды на июнь в Ростовской области
Фото: 1MI

Какую погоду ждать в июле в Ростовской области

Погодные условия в июле значительно изменятся по сравнению с предыдущим месяцем, так как синоптики прогнозируют сразу 20 ясных дней, семь — облачных и еще четыре будут с длительными осадками. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду, а влажность — 50%.

Согласно прогнозам, дожди пройдут 1, 4, 5 и 26 июля, в это время температура будет находиться в пределах 28 градусов. Облачными станут 2, 7, 8, 15, 18, 20 и 24 июля.

Все остальные дни в этом месяце окажутся солнечными. Что касается температуры, то в первые 10 дней месяца она составит около 27 градусов.

А к середине июля воздух может прогреться до 32 градусов. Высокая температура в регионе сохранится в течение нескольких дней.

С 19 по 23 числа ожидается, что столбики термометров покажут около 29 градусов, после чего воздух прогреется сразу до 33 градусов. В конце месяца температура составит около 30 градусов.

Какую погоду ждать в июле в Ростовской областиКакую погоду ждать в июле в Ростовской области
Какую погоду ждать в июле в Ростовской области
Фото: 1MI

Прогноз погоды на август в Ростовской области

Согласно усредненным данным за последние 10 лет, август в Ростовской области станет жарким с 28 солнечными днями. Еще два дня могут быть дождливыми и один облачным.

Осадки ожидаются 15 и 31 августа, 6 числа солнце скроется за облаками. В остальные дни должна быть ясная погода.

До середины месяца температура воздуха будет подниматься до 32 градусов, после чего она составит в среднем около 28 градусов. Порывы ветра превысят четыре метра в секунду.

Ранее появилась информация, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

Читайте также:
Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской областиРежим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода в Ростове#Прогноз погоды в Ростове#Дожди в Ростове#Осадки в Ростове#Прогнозы синоптиков
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области ищут дезертира и сбивают вражеские ракеты
Вчера, 15:53
МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 28 и 29 мая
Вчера, 19:06
ФК «Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3: 2 на домашнем поле
Вчера, 18:07
Система ПВО сбила украинскую ракету в 60 километрах от Ростовской области
Вчера, 19:32
Бастрыкин поручил возбудить дело после слов сенатора США Грэма о смерти россиян
Вчера, 17:49
Болельщики пожаловались, что не могут попасть на матч ФК «Ростов» из-за Fan ID
Вчера, 16:36