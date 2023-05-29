Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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В Ростовской области с 29 по 31 мая будет дождливая погода, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В понедельник, 29 числа температура составит 22 градуса, после чего начнется потепление и воздух прогреется до 26 градусов.
В последний день весны столбики термометров покажут 24 градуса, осадки в этот период не прекратятся.
Прогноз составили на основе усредненных данных, собранных за последние 10 лет. В первый месяц лета будут девять дней с длительными осадками, 17 дней — солнечных и 4 — с переменной облачностью.
В самом начале июня синоптики обещают осадки, а столбики термометров остановятся на отметке в 24 градуса. Но после этого наступят три солнечных дня, а температура воздуха не поменяется.
С 6 по 8 июня регион будет заливать дождями, а воздух прогреется до 26 градусов. Солнечная погода вернется в область с 9 по 11 июня и станет теплее до 27 градусов.
После этого могут пройти дожди, а с 14 числа выглянет солнце. В результате погодные условия так и будут чередоваться.
Длительный период солнечных дней ожидается в конце месяца — с 24 по 28 июня. В это время не должно быть осадков и потеплеет сразу до 30 градусов.
Но после этого погода испортится и в конце месяца региона снова начнет заливать дождями.
Погодные условия в июле значительно изменятся по сравнению с предыдущим месяцем, так как синоптики прогнозируют сразу 20 ясных дней, семь — облачных и еще четыре будут с длительными осадками. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду, а влажность — 50%.
Согласно прогнозам, дожди пройдут 1, 4, 5 и 26 июля, в это время температура будет находиться в пределах 28 градусов. Облачными станут 2, 7, 8, 15, 18, 20 и 24 июля.
Все остальные дни в этом месяце окажутся солнечными. Что касается температуры, то в первые 10 дней месяца она составит около 27 градусов.
А к середине июля воздух может прогреться до 32 градусов. Высокая температура в регионе сохранится в течение нескольких дней.
С 19 по 23 числа ожидается, что столбики термометров покажут около 29 градусов, после чего воздух прогреется сразу до 33 градусов. В конце месяца температура составит около 30 градусов.
Согласно усредненным данным за последние 10 лет, август в Ростовской области станет жарким с 28 солнечными днями. Еще два дня могут быть дождливыми и один облачным.
Осадки ожидаются 15 и 31 августа, 6 числа солнце скроется за облаками. В остальные дни должна быть ясная погода.
До середины месяца температура воздуха будет подниматься до 32 градусов, после чего она составит в среднем около 28 градусов. Порывы ветра превысят четыре метра в секунду.
Ранее появилась информация, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.