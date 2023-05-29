Погодные условия в июле значительно изменятся по сравнению с предыдущим месяцем, так как синоптики прогнозируют сразу 20 ясных дней, семь — облачных и еще четыре будут с длительными осадками. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду, а влажность — 50%.