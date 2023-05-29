Издание пишет, что Госдума в конце мая утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые отказываются от сотрудничества с силовиками и не хотят устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), она следит за трафиком абонентов. Размер штрафа в этом случае может составить от 0,001% до 0,003% от выручки.