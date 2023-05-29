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Какие новые штрафы могут ввести в РФ

29 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
Какие новые штрафы могут ввести в РФ
В России продолжается активная работа по разработке новых штрафов, а за последнее время появилось большое количество инициатив по этой теме. Какие наказания могут ввести за нарушения, разбирались журналисты «Новых известий».

Наказание за карты без новых регионов

Парламентарии Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки о штрафах за экстремистские материалы. Это приложение к основному закону, который относит к таковым карты с усеченными границами России.

Предлагается наказывать за карты, на которых нет новых российских регионов. Для юрлиц размер штрафа может составить до 1 миллиона рублей, для физлиц — до трех тысяч рублей.

Представитель Госдумы Василий Пискарев рассказал, что напечатанных ранее карт это не коснется. Однако непонятно, что делать с цифровыми вариантами, у которых нет даты изготовления», — пишет издание.

Вместе с этим специалист по гражданскому праву Алексей Моисеев предлагает всем проверить свои соцсети на наличие картинок с картами. По его словам, сам факт наличия поста — это уже публичная демонстрация.

«Каждая публикация в соцсети, как и в печатном издании, считается документом. На основании этого правоохранители могут привлекать к ответственности», — уверен эксперт.

«Каждая публикация в соцсети, как и в печатном издании, считается документом. На основании этого правоохранители могут привлекать к ответственности», — уверен эксперт.«Каждая публикация в соцсети, как и в печатном издании, считается документом. На основании этого правоохранители могут привлекать к ответственности», — уверен эксперт.
«Каждая публикация в соцсети, как и в печатном издании, считается документом. На основании этого правоохранители могут привлекать к ответственности», — уверен эксперт.
Фото: 1MI

Наказание для владельцев животных

В Совфед передали законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев животных, которые обращаются с ними не так, как надо. Если питомец причинил ущерб другому человеку, то штрафные санкции могут составить до 30 тысяч рублей на физлицо.

Если нарушены общие требования к содержанию животных, то могут ввести штрафы до трех тысяч рублей. За открытие зоопарка без лицензии хотят штрафовать до 50 тысяч рублей.

Также прописали наказание и за жестокое обращение с животными.

Если питомец причинил ущерб другому человеку, то штрафные санкции могут составить до 30 тысяч рублей на физлицо.Если питомец причинил ущерб другому человеку, то штрафные санкции могут составить до 30 тысяч рублей на физлицо.
Если питомец причинил ущерб другому человеку, то штрафные санкции могут составить до 30 тысяч рублей на физлицо.
Фото: 1MI

Наказание за шум

Сейчас, если шуметь в период с 23.00 мск до 07.00, то могут выписать штраф в размере до двух тысяч рублей. Теперь в Госдуму внесли предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время.

Деталей новых ограничений пока нет: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Алексей Моисеев уверен, что наказание в этом случае необходимо ужесточить и ввести высокие штрафы, которые будет сложно игнорировать.

«Повышение штрафов на шум, в том числе звук мотора как автомобилей, так и мотоциклов, тоже можно рассматривать как положительный момент. Сейчас размер штрафа не превышает 500 рублей — на них автолюбители не обращали внимания», — уточнил эксперт.

Теперь в Госдуму внесли предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время.Теперь в Госдуму внесли предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время.
Теперь в Госдуму внесли предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время.
Фото: 1MI

Наказание для операторов связи

Издание пишет, что Госдума в конце мая утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые отказываются от сотрудничества с силовиками и не хотят устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), она следит за трафиком абонентов. Размер штрафа в этом случае может составить от 0,001% до 0,003% от выручки.

Издание пишет, что Госдума в конце мая утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые отказываются от сотрудничества с силовикамиИздание пишет, что Госдума в конце мая утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые отказываются от сотрудничества с силовиками
Издание пишет, что Госдума в конце мая утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые отказываются от сотрудничества с силовиками
Фото: 1MI
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#Илья Протвинов#Происшествие#Общество#Новые штрафы в России#Новые законопроекты#Разработка законов#Штрафы за нарушение
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