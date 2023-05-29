Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Парламентарии Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки о штрафах за экстремистские материалы. Это приложение к основному закону, который относит к таковым карты с усеченными границами России.
Предлагается наказывать за карты, на которых нет новых российских регионов. Для юрлиц размер штрафа может составить до 1 миллиона рублей, для физлиц — до трех тысяч рублей.
Представитель Госдумы Василий Пискарев рассказал, что напечатанных ранее карт это не коснется. Однако непонятно, что делать с цифровыми вариантами, у которых нет даты изготовления», — пишет издание.
Вместе с этим специалист по гражданскому праву Алексей Моисеев предлагает всем проверить свои соцсети на наличие картинок с картами. По его словам, сам факт наличия поста — это уже публичная демонстрация.
«Каждая публикация в соцсети, как и в печатном издании, считается документом. На основании этого правоохранители могут привлекать к ответственности», — уверен эксперт.
В Совфед передали законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев животных, которые обращаются с ними не так, как надо. Если питомец причинил ущерб другому человеку, то штрафные санкции могут составить до 30 тысяч рублей на физлицо.
Если нарушены общие требования к содержанию животных, то могут ввести штрафы до трех тысяч рублей. За открытие зоопарка без лицензии хотят штрафовать до 50 тысяч рублей.
Также прописали наказание и за жестокое обращение с животными.
Сейчас, если шуметь в период с 23.00 мск до 07.00, то могут выписать штраф в размере до двух тысяч рублей. Теперь в Госдуму внесли предложение ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время.
Деталей новых ограничений пока нет: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Алексей Моисеев уверен, что наказание в этом случае необходимо ужесточить и ввести высокие штрафы, которые будет сложно игнорировать.
«Повышение штрафов на шум, в том числе звук мотора как автомобилей, так и мотоциклов, тоже можно рассматривать как положительный момент. Сейчас размер штрафа не превышает 500 рублей — на них автолюбители не обращали внимания», — уточнил эксперт.
Издание пишет, что Госдума в конце мая утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые отказываются от сотрудничества с силовиками и не хотят устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), она следит за трафиком абонентов. Размер штрафа в этом случае может составить от 0,001% до 0,003% от выручки.