rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Изображение материала

Командир роты добровольческого полка «Дон» погиб при выполнении боевой задачи СВО

29 мая 2023, 13:36
Фото: mil.ru
Командир роты добровольческого полка «Дон» погиб при выполнении боевой задачи СВО
В Ростовской области простились с командиром роты добровольческого полка «Дон» Максимом Ковалевым, погибшим 11 мая, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Dondау со ссылкой на окружение добровольца рассказал, что 11 мая 2023 года в зоне СВО погиб командир роты полка «Дон» Максим Ковалев. Мужчина прибыл на службу в зону СВО в качестве добровольца, однако получил ранение, ставшее причиной его гибели.

Сын экс-олигарха из Ростовской области Базияна попал под частичную мобилизацию на СВО
Узнать подробнее
Фото: Dondау

Товарищ описал Ковалева как человека с большим сердцем и здравым военным опытом, заслуживающим глубокого уважения.

Информация о гибели дончанина в зоне СВО пока не подтвердилась у МО РФ или в других официальных источниках, данные будут уточняться.

Ранее на службе в зоне СВО погиб отец двоих детей из Ростовской области.

Читайте также:
Полиция Ростовской области проверит информацию о побеге дезертиров из ЛНРБоец ЧВК «Вагнер» Петр Коваленко отдал жизнь в освободительном походе на БахмутБоец ЧВК «Вагнер» из Ростова Николай Шпирка погиб под Бахмутом
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#Военнослужащие#Военнослужащие из Ростовской области#18+#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
Сегодня, 14:57
Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове
Сегодня, 14:56
Ростовчане пожаловались на обрушение потолка в аварийном доме на Нагибина
Сегодня, 14:03
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая
Сегодня, 13:26
Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментов
Сегодня, 13:14
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Сегодня, 07:50