Командир роты добровольческого полка «Дон» погиб при выполнении боевой задачи СВО

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Портал Dondау со ссылкой на окружение добровольца рассказал, что 11 мая 2023 года в зоне СВО погиб командир роты полка «Дон» Максим Ковалев. Мужчина прибыл на службу в зону СВО в качестве добровольца, однако получил ранение, ставшее причиной его гибели.
Товарищ описал Ковалева как человека с большим сердцем и здравым военным опытом, заслуживающим глубокого уважения.
Информация о гибели дончанина в зоне СВО пока не подтвердилась у МО РФ или в других официальных источниках, данные будут уточняться.
Ранее на службе в зоне СВО погиб отец двоих детей из Ростовской области.