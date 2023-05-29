Командир роты добровольческого полка «Дон» погиб при выполнении боевой задачи СВО

Портал Dondау со ссылкой на окружение добровольца рассказал, что 11 мая 2023 года в зоне СВО погиб командир роты полка «Дон» Максим Ковалев. Мужчина прибыл на службу в зону СВО в качестве добровольца, однако получил ранение, ставшее причиной его гибели.