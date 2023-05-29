Стоимость тарелки с окрошкой с колбасой в Ростовской области достигла 86 рублей

На квасе, на айране или вовсе на минералке с лимоном? Можно бесконечно спорить о религии, о политике и то том, на чем готовить окрошку. Кстати, у этого блюда в России даже есть свой праздник - 30 мая. RostovGazeta выяснила сколько стоит порция холодного супа и как подорожали продукты за год.