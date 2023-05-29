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Летнее блюдо раздора: как подорожала окрошка в Ростове в 2023 году

29 мая 2023, 12:14
Фото: Faldrian/cc by 3.0/wikimedia.org
Летнее блюдо раздора: как подорожала окрошка в Ростове в 2023 году

Стоимость тарелки с окрошкой с колбасой в Ростовской области достигла 86 рублей

На квасе, на айране или вовсе на минералке с лимоном? Можно бесконечно спорить о религии, о политике и то том, на чем готовить окрошку. Кстати, у этого блюда в России даже есть свой праздник - 30 мая. RostovGazeta выяснила сколько стоит порция холодного супа и как подорожали продукты за год.

Для того, чтобы подсчитать стоимость одной кастрюли освежающей окрошки, которой хватит на пятерых человек, мы использовали следующий рецепт: 1 литр кисломолочной продукции, 400 граммов вареной колбасы, четыре куриных яйца, 400 граммов картофеля, 400 граммов свежих огурцов и пучок зелени (зеленый лук, укроп, петрушка) весом около 100 граммов. 

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По данным платформы ЕМИСС, цены на продукты для окрошки по сравнению с прошлым годом выросли незначительно - всего на 3,3%. Целая кастрюля окрошки обойдется донским хозяйкам в 463,6 рубля, что на 15 рублей дороже, чем в 2022 году. А стоимость одной порции составит 92,7 рубля.

Целая кастрюля окрошки обойдется донским хозяйкам в 463,6 рубля, что на 15 рублей дороже, чем в 2022 году. А стоимость одной порции составит 92,7 рубля.Целая кастрюля окрошки обойдется донским хозяйкам в 463,6 рубля, что на 15 рублей дороже, чем в 2022 году. А стоимость одной порции составит 92,7 рубля.
Целая кастрюля окрошки обойдется донским хозяйкам в 463,6 рубля, что на 15 рублей дороже, чем в 2022 году. А стоимость одной порции составит 92,7 рубля.
Фото: 1MI / rostovgazeta.ru

Холодный расчет

Больше всего подорожали за год свежие огурцы - на 18%. Кроме того, значительно выросли цены на свежую зелень - в среднем на 7%, кисломолочные продукты - на 4%, колбасу - 2,2% и куриные яйца - на 1,7%. А вот стоимость картофеля за год значительно снизилась - на 40%, что в итоге и позволило сохранить общую стоимость блюда практически на прошлогоднем уровне.

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В целом, по данным Банка России, годовая инфляция в Ростовской области в апреле 2023 года снизилась до 3,7%. Показатель продолжил замедляться в том числе из‑за эффекта высокой базы: в расчете инфляции за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный рост цен, который произошел в апреле прошлого года. Также в числе причин – расширение предложения некоторых продуктов питания и сокращение затрат производителей, например, мясной и молочной продукции.

Фото: 1MI

Окрошкина география

Самую дорогую окрошку готовят хозяйки из Ростова-на-Дону, им блюдо на пять персон обходится в 473,89 рубля, а одна порция - 94,7 рубля. Немного дешевле окрошка в Волгодонске - 469,92 рубля или почти 94 рубля за порцию. 

Города Шахты и Миллерово практически сравнялись по стоимости окрошки - немногим дороже 469 рублей или 93,8 рубля за порцию. А поесть самой дешевой окрошки повезло жителям Таганрога - 445,5 рубля или  чуть больше 89 рублей за тарелку.

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Вечный спор

Что касается предпочтений, то абсолютное большинство ростовчан признаются, что любят окрошку на кефире, за такой вариант проголосовали 38% подписчиком телеграм-канала rostovgazeta.ru. Еще 31% оставивших свои голоса сообщили, что им нравится окрошка на квасе. При этом 16% пользователей выбирают окрошку с альтернативным вариантом заливки, например нарзаном с лимоном и горчицей, либо с молочной сывороткой или айраном, кто-то из комментаторов даже предложил добавлять в жидкость для заправки растертые яичные желтки.

А 15% пользователей признались, что вообще не любят окрошку.

Ранее ростовчанам рассказали о ценах на шашлык перед майскими праздниками.

Что касается предпочтений, то абсолютное большинство ростовчан признаются, что любят окрошку на кефиреЧто касается предпочтений, то абсолютное большинство ростовчан признаются, что любят окрошку на кефире
Что касается предпочтений, то абсолютное большинство ростовчан признаются, что любят окрошку на кефире
Фото: timolina/freepik.com / rostovgazeta.ru
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