Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Для того, чтобы подсчитать стоимость одной кастрюли освежающей окрошки, которой хватит на пятерых человек, мы использовали следующий рецепт: 1 литр кисломолочной продукции, 400 граммов вареной колбасы, четыре куриных яйца, 400 граммов картофеля, 400 граммов свежих огурцов и пучок зелени (зеленый лук, укроп, петрушка) весом около 100 граммов.
По данным платформы ЕМИСС, цены на продукты для окрошки по сравнению с прошлым годом выросли незначительно - всего на 3,3%. Целая кастрюля окрошки обойдется донским хозяйкам в 463,6 рубля, что на 15 рублей дороже, чем в 2022 году. А стоимость одной порции составит 92,7 рубля.
Больше всего подорожали за год свежие огурцы - на 18%. Кроме того, значительно выросли цены на свежую зелень - в среднем на 7%, кисломолочные продукты - на 4%, колбасу - 2,2% и куриные яйца - на 1,7%. А вот стоимость картофеля за год значительно снизилась - на 40%, что в итоге и позволило сохранить общую стоимость блюда практически на прошлогоднем уровне.
В целом, по данным Банка России, годовая инфляция в Ростовской области в апреле 2023 года снизилась до 3,7%. Показатель продолжил замедляться в том числе из‑за эффекта высокой базы: в расчете инфляции за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный рост цен, который произошел в апреле прошлого года. Также в числе причин – расширение предложения некоторых продуктов питания и сокращение затрат производителей, например, мясной и молочной продукции.
Самую дорогую окрошку готовят хозяйки из Ростова-на-Дону, им блюдо на пять персон обходится в 473,89 рубля, а одна порция - 94,7 рубля. Немного дешевле окрошка в Волгодонске - 469,92 рубля или почти 94 рубля за порцию.
Города Шахты и Миллерово практически сравнялись по стоимости окрошки - немногим дороже 469 рублей или 93,8 рубля за порцию. А поесть самой дешевой окрошки повезло жителям Таганрога - 445,5 рубля или чуть больше 89 рублей за тарелку.
Что касается предпочтений, то абсолютное большинство ростовчан признаются, что любят окрошку на кефире, за такой вариант проголосовали 38% подписчиком телеграм-канала rostovgazeta.ru. Еще 31% оставивших свои голоса сообщили, что им нравится окрошка на квасе. При этом 16% пользователей выбирают окрошку с альтернативным вариантом заливки, например нарзаном с лимоном и горчицей, либо с молочной сывороткой или айраном, кто-то из комментаторов даже предложил добавлять в жидкость для заправки растертые яичные желтки.
А 15% пользователей признались, что вообще не любят окрошку.
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