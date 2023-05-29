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Личинки опасной марокканской саранчи нашли на полях в Ростовской области

29 мая 2023, 11:47
Фото: Kurt Kulac/CC-BY-SA-2.5/wikimedia.org
Личинки опасной марокканской саранчи нашли на полях в Ростовской области
В Ростовской области на полях нашли личинки опасной для сельского хозяйства марокканской саранчи, рассказали в Россельхознадзоре.

На полях в Ремонтненском районе Ростовской области нашли личинки марокканской саранчи. Она способна уничтожить почти все сельскохозяйственные культуры. Очаги выявили на глинистых участках опустыненных степей. Их чаще всего используют как пастбища.

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Мигрировать саранча начнет в середине июня. Руководителей хозяйств обязали провести мониторинг численности насекомых. Проверку, в частности, проведут в Ремонтненском, Заветинском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Дубовском районах.

Мониторинг важно сделать, чтобы вовремя принять меры для борьбы с саранчой. В частности, обработку инсектицидами.

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