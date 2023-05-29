Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На полях в Ремонтненском районе Ростовской области нашли личинки марокканской саранчи. Она способна уничтожить почти все сельскохозяйственные культуры. Очаги выявили на глинистых участках опустыненных степей. Их чаще всего используют как пастбища.
Мигрировать саранча начнет в середине июня. Руководителей хозяйств обязали провести мониторинг численности насекомых. Проверку, в частности, проведут в Ремонтненском, Заветинском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Дубовском районах.
Мониторинг важно сделать, чтобы вовремя принять меры для борьбы с саранчой. В частности, обработку инсектицидами.
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