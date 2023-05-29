Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Ростове 29 мая ожидается значительное ухудшение погоды. В городе пройдет ливень с градом. Ветер усилится до 23 метров секунду. Температура воздуха днем составит +24 градуса, а вечером — +17 градусов.
Спасатели предупредили, что из-за ливня возможны подтопления, а штормовой ветер может стать причиной обрыва линий электропередач. В период бушевания стихии ростовчанам рекомендуют воздержаться от походов на улицу.
Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростовской области в июне.