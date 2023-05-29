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Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в Ростове 29 мая

29 мая 2023, 09:26
Фото: Pridatko Oleksandr/cc0/wikimedia.org
Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в Ростове 29 мая
В Ростове 29 мая ожидаются ливни и усиление ветра, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В Ростове 29 мая ожидается значительное ухудшение погоды. В городе пройдет ливень с градом. Ветер усилится до 23 метров секунду. Температура воздуха днем составит +24 градуса, а вечером — +17 градусов.

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Спасатели предупредили, что из-за ливня возможны подтопления, а штормовой ветер может стать причиной обрыва линий электропередач. В период бушевания стихии ростовчанам рекомендуют воздержаться от походов на улицу.

Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростовской области в июне.

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