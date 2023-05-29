rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Изображение материала

МЧС предупредили жителей Ростовской области о ливнях, граде и ураганном ветре 30 мая

29 мая 2023, 16:05
Фото: 1MI
МЧС предупредили жителей Ростовской области о ливнях, граде и ураганном ветре 30 мая

МЧС Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ливня на 30 мая

В Ростовской области во вторник, 30 мая, ожидаются гроза с ливнями, градом и ураганным ветром, об этом предупредили в ГУ МЧС региона.

Во вторник, 30 мая, на территории Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение.

До конца суток на территории региона ожидаются сильные дожди, которые будут сменяться ливнями с грозой, а также градом и ветром скоростью до 23 метров в секунду.

МЧС 27 апреля сообщили о надвигающемся на Таганрогский залив шторме
Узнать подробнее

Жителям Ростовской области рекомендуется быть внимательными и осторожными, а также сократить время пребывания на улице и избегать ненадежных конструкций, например, деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов.

Автомобилистам также советуют строго соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения из-за обильных дождей, способных спровоцировать аквапланирование транспортного средства.

Ранее в Ростове дерево рухнуло на припаркованный под ним автомобиль.

Читайте также:
Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в Ростове 29 маяМЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 28 и 29 маяШтормовое предупреждение продлили в Ростовской области до 27 мая
#Происшествие#Штормовое предупреждение в Ростовской области#Прогноз погоды#Прогноз погоды в Ростовской области#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
Сегодня, 14:57
Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове
Сегодня, 14:56
Ростовчане пожаловались на обрушение потолка в аварийном доме на Нагибина
Сегодня, 14:03
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая
Сегодня, 13:26
Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментов
Сегодня, 13:14
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Сегодня, 07:50