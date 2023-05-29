МЧС предупредили жителей Ростовской области о ливнях, граде и ураганном ветре 30 мая

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Во вторник, 30 мая, на территории Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение.
До конца суток на территории региона ожидаются сильные дожди, которые будут сменяться ливнями с грозой, а также градом и ветром скоростью до 23 метров в секунду.
Жителям Ростовской области рекомендуется быть внимательными и осторожными, а также сократить время пребывания на улице и избегать ненадежных конструкций, например, деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов.
Автомобилистам также советуют строго соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения из-за обильных дождей, способных спровоцировать аквапланирование транспортного средства.
Ранее в Ростове дерево рухнуло на припаркованный под ним автомобиль.