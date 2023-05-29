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Минздрав региона проведет проверку онкодиспансера в Ростове из-за отсутствия лекарств

29 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI
Минздрав региона проведет проверку онкодиспансера в Ростове из-за отсутствия лекарств
Минздрав Ростовской области организовал проверку в онкодиспансере из-за жалоб на отсутствие лекарств, пишут СМИ.

Минздрав Ростовской области проведет служебную проверку в региональном онкодиспансере из-за жалоб на отсутствие там жизненно важных лекарств, которые должны выдаваться пациентам бесплатно. Ранее жители региона заявляли, что в медучреждении отсутствуют такие препараты как «Итулси», «Абемациклиб», «Эверолимус», «Деносумаб», «Фулвестрант» и «Ленвима». Большинство из медикаментов крайне дорогие, например, упаковка «Итулси» стоит в районе 60 тысяч рублей. Хватает ее на три недели.

«Итулси» производит немецкая компания Pfizer. Там «Городу N» заявили, что поставляют препарат в Россию регулярно, он в достаточном количестве находится на складах. При необходимости Pfizer готов увеличить поставки лекарства.

Минздрав Ростовской области признал проблемы с поставкой лекарств для онкобольных
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Однако, как пишет издание, «Итулси» онкодиспансер Ростовской области покупает не напрямую у Pfizer, а через посредника — компанию «Эльфарма». По информации СМИ, к концу мая «Эльфарма» поставила в регион «Итулси» на 7,2 миллиона рублей, а получила за свои услуги — 5,7 миллиона рублей. Вероятно, в этом и этом и причина проблем с поставкой важного лекарства — он не был вовремя оплачен.

В Минздраве пообещали, что во время служебной проверки также изучат исполнение условий контрактов на поставку «Итулси».

В Минздраве пообещали, что во время служебной проверки также изучат исполнение условий контрактов на поставку «Итулси».В Минздраве пообещали, что во время служебной проверки также изучат исполнение условий контрактов на поставку «Итулси».
В Минздраве пообещали, что во время служебной проверки также изучат исполнение условий контрактов на поставку «Итулси».
Фото: 1MI

Ранее пациентка областного онкодиспансера рассказала RostovGazeta об отсутствии в медучреждении жизненно важных лекарств. По ее словам, проблемы с поставками появились в апреле этого года. При этом известно, что санкции не коснулись поставок в Россию лекарств для онкобольных. К тому же большинство таких препаратов производится и отечественными фармкомпаниями.

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