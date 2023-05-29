Однако, как пишет издание, «Итулси» онкодиспансер Ростовской области покупает не напрямую у Pfizer, а через посредника — компанию «Эльфарма». По информации СМИ, к концу мая «Эльфарма» поставила в регион «Итулси» на 7,2 миллиона рублей, а получила за свои услуги — 5,7 миллиона рублей. Вероятно, в этом и этом и причина проблем с поставкой важного лекарства — он не был вовремя оплачен.