О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Как поясняют в самой компании, такие достижения связаны с ключевыми приоритетами, среди которых: обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения жителей Ростовской области, совершенствование качества клиентского обслуживания и создание комфортной среды для потребителей.
Для удобного взаимодействия с компанией «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предлагает использовать современные интернет-сервисы: мобильное приложение, электронную квитанцию и личный кабинет. Теперь ростовчанам не обязательно ждать, перебирать и хранить бумажные квитанции, все актуальные данные о передаче показаний и оплате можно посмотреть онлайн.
Ознакомиться более подробно с клиентскими сервисами «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вы можете по ссылке.