О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Для удобного взаимодействия с компанией «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предлагает использовать современные интернет-сервисы: мобильное приложение, электронную квитанцию и личный кабинет. Теперь ростовчанам не обязательно ждать, перебирать и хранить бумажные квитанции, все актуальные данные о передаче показаний и оплате можно посмотреть онлайн.