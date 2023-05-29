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О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

29 мая 2023, 07:50
Фото: «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» - гарантирующий поставщик электроэнергии в Ростовской области. На протяжении 18 лет компания занимает лидирующие позиции на рынке и получает высокую оценку со стороны своих клиентов и партнеров.

Как поясняют в самой компании, такие достижения связаны с ключевыми приоритетами, среди которых: обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения жителей Ростовской области, совершенствование качества клиентского обслуживания и создание комфортной среды для потребителей.

Для удобного взаимодействия с компанией «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предлагает использовать современные интернет-сервисы: мобильное приложение, электронную квитанцию и личный кабинет. Теперь ростовчанам не обязательно ждать, перебирать и хранить бумажные квитанции, все актуальные данные о передаче показаний и оплате можно посмотреть онлайн.

Ознакомиться более подробно с клиентскими сервисами «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вы можете по ссылке.

#Елена Янкевич
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