rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Изображение материала

Очевидица жестокого избиения школьницы в Калининграде раскрыла подробности конфликта

29 мая 2023, 12:40
Близкая знакомая девочки, которую избили сверстники в Калининграде, рассказала, что причиной конфликта стала якобы украденная ею электронная сигарета.

По ее словам, подруга Полина подошла к ней и сказала, что ее собираются бить, после чего знакомая решила расспросить школьников о причинах такого отношения. Те ей ответили, что Полина якобы украла вейп за 3600 рублей, и хотя сам момент кражи никто из них не видел, они уверены, что это сделала она. Как передает NEWS.ru, избитая и избивавшие раньше дружили.

Знакомая также утверждает, что девочку избили уже в третий раз. Она считает, что девочка не заслуживает такого отношения сверстников, тем более что родной отец Полины живет не с ними и девочке и ее матери действительно нужна помощь.

Подпишитесь
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
Сегодня, 14:57
Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове
Сегодня, 14:56
Ростовчане пожаловались на обрушение потолка в аварийном доме на Нагибина
Сегодня, 14:03
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая
Сегодня, 13:26
Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментов
Сегодня, 13:14
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Сегодня, 07:50