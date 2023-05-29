Очевидица жестокого избиения школьницы в Калининграде раскрыла подробности конфликта

По ее словам, подруга Полина подошла к ней и сказала, что ее собираются бить, после чего знакомая решила расспросить школьников о причинах такого отношения. Те ей ответили, что Полина якобы украла вейп за 3600 рублей, и хотя сам момент кражи никто из них не видел, они уверены, что это сделала она. Как передает NEWS.ru, избитая и избивавшие раньше дружили.