Очевидица жестокого избиения школьницы в Калининграде раскрыла подробности конфликта

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По ее словам, подруга Полина подошла к ней и сказала, что ее собираются бить, после чего знакомая решила расспросить школьников о причинах такого отношения. Те ей ответили, что Полина якобы украла вейп за 3600 рублей, и хотя сам момент кражи никто из них не видел, они уверены, что это сделала она. Как передает NEWS.ru, избитая и избивавшие раньше дружили.
Знакомая также утверждает, что девочку избили уже в третий раз. Она считает, что девочка не заслуживает такого отношения сверстников, тем более что родной отец Полины живет не с ними и девочке и ее матери действительно нужна помощь.