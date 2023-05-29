Организаторы технологической конференции Startup Village подвели итоги работы

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Конференцию посетили более девяти тысяч человек из 32 стран, а онлайн-трансляцию смотрели более двух миллионов человек. Инвесторам презентовали свыше 200 инновационных разработок из сфер строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. Подавляющее большинство проектов выставлялись на Startup Bazaar. Сообщается, что готовые решения, способные полностью заместить иностранные аналоги, были представлены главе попечительского совета фонда «Сколково», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, передает transsibinfo.com.
На встрече с инноваторами Медведев подчеркнул, что поручит устранить регуляторные недоработки и проработать инициативы, которые будут способствовать укреплению высокотехнологичного сектора экономики.
Отмечается, что Startup Village прошла в рамках Московской недели предпринимательства.
Отдельное внимание на мероприятие получили идеи студентов, предложенные в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Всего в форуме приняли участие более 100 студентов.
Также корпорация «Синергия» и Федерация спортивного программирования провели соревнования по спортивному программированию среди молодежи.
Любой инвестор сегодня интересуется проектами на стыке креатива и новейших технологий. В России креативные индустрии переживают фазу бурного роста и институты развития этому способствуют.
В условиях санкций российский бизнес начал присматриваться к рынкам стран БРИКС. Поэтому одна из главных тем сегодняшней бизнес-повестки — определение конъюнктуры спроса на этих рынках.
В XI Startup Village приняли участие более 350 спикеров из 13 стран, 20 иностранных проектов из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Ирана, Индии, ОАЭ, Камеруна презентовались на Startup Bazaar. 50 менторов провели 380 встреч со стартапами.
Информационный партнер Startup Village – медиахолдинг 1MI.