Организаторы технологической конференции Startup Village подвели итоги работы

Конференцию посетили более девяти тысяч человек из 32 стран, а онлайн-трансляцию смотрели более двух миллионов человек. Инвесторам презентовали свыше 200 инновационных разработок из сфер строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. Подавляющее большинство проектов выставлялись на Startup Bazaar. Сообщается, что готовые решения, способные полностью заместить иностранные аналоги, были представлены главе попечительского совета фонда «Сколково», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, передает transsibinfo.com.