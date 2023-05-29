Основатель ЧВК “Вагнер” объяснил, почему в Миллерово бургеры вкуснее московских

Портал 1Rnd рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал высокую оценку бургерам, которые готовят повара Миллерово. По словам Пригожина, эти бургеры намного вкуснее тех, что готовят в дорогих ресторанах Москвы, поскольку работники кухни в столичных заведениях не несут ответственность за приготовленную пищу.