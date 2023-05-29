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Основатель ЧВК «Вагнер» объяснил, почему в Миллерово бургеры вкуснее московских

29 мая 2023, 16:58
Фото: 1MI
Основатель ЧВК “Вагнер” объяснил, почему в Миллерово бургеры вкуснее московских

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секрет приготовления бургеров в Миллерово

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл секрет миллеровских поваров, которые готовят бургеры для бойцов, подробностями поделились донские СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал высокую оценку бургерам, которые готовят повара Миллерово. По словам Пригожина, эти бургеры намного вкуснее тех, что готовят в дорогих ресторанах Москвы, поскольку работники кухни в столичных заведениях не несут ответственность за приготовленную пищу.

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«В Миллерово сразу дадут в табло, если плохой сделают», — цитирует издание Евгения Пригожина.

Ранее Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» не станет спонсором донского спортивного клуба.

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