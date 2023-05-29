Основатель ЧВК “Вагнер” объяснил, почему в Миллерово бургеры вкуснее московских

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Портал 1Rnd рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал высокую оценку бургерам, которые готовят повара Миллерово. По словам Пригожина, эти бургеры намного вкуснее тех, что готовят в дорогих ресторанах Москвы, поскольку работники кухни в столичных заведениях не несут ответственность за приготовленную пищу.
«В Миллерово сразу дадут в табло, если плохой сделают», — цитирует издание Евгения Пригожина.
Ранее Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» не станет спонсором донского спортивного клуба.