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Пациентка онкодиспансера в Ростовской области пожаловалась на отсутствие лекарств

29 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI
Пациентка онкодиспансера в Ростовской области пожаловалась на отсутствие лекарств
Препараты для лечения пациентов с онкологией якобы отсутствуют в Онкодиспансере Ростовской области. А ведь многие раковые больные 365 дней в году должны принимать препараты, которые продлевают жизнь, сообщила RostovGazeta пациент медицинского учреждения в Ростовской области Дарья.

Дарья рассказывает, что лекарства для борьбы с раком принимает уже три года. Эти медицинские препараты — дорогостоящие. Выдают их пациентам в отделении химиотерапии.

«До недавнего времени никаких проблем с выдачей лекарств не было. Но в апреле 2023 года образовался дефицит. Я забила тревогу в социальных сетях, и мне выдали лекарство. Но всего одну пачку. Сейчас она заканчивается, и я не знаю, что делать дальше», — сокрушается жительница Ростовской области.

Собеседница рассказывает, что при негласном общении медики диспансера тоже говорят об отсутствии лекарств. И подчеркивают, что обнадеживать не хотят, поскольку если и поступят препараты, то не исключено, что это будет лишь разовая акция.

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Фото: donland.ru

«Люди обратились ко мне за помощью. Причина отсутствия лекарств для онкопациентов никому не ясна. Ведь, во-первых, насколько мне известно, медицинские препараты под санкции не попадают. А во-вторых, по словам ростовчан, эти препараты производятся в России», — констатирует депутат Наталья Оськина.

Однако пациенты онкодиспансера рассказывают, что уже сегодня в кабинете врачей появился приказ, предполагающий альтернативные схемы лечения раковых пациентов.

«А это или отправка домой — ждать появления препаратов, или возвращение к старой схеме лечения, которая отменена из-за того, что не помогает. Но это же просто верная гибель», — говорит Дарья.

По ее словам, обычно в онкодиспансере не протолкнуться.

«А сегодня я ездила и заметила, что людей там почти нет. Всего лишь человек десять от силы. Наверняка это из-за отсутствия препаратов. Видимо, люди сидят дома», — отмечает собеседница.

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Выяснить, почему в Ростовской области образовались проблемы с отсутствием лекарств для онкопациентов на момент публикации не удалось.

В приемной главврача на Соколова, 9, для предоставления ответа предложили направить официальный запрос. Редакция RostovGazeta отправила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее, со ссылкой на слова пациентов,  RostovGazeta сообщала, об отсутствии лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска. 

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