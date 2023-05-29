«До недавнего времени никаких проблем с выдачей лекарств не было. Но в апреле 2023 года образовался дефицит. Я забила тревогу в социальных сетях, и мне выдали лекарство. Но всего одну пачку. Сейчас она заканчивается, и я не знаю, что делать дальше», — сокрушается жительница Ростовской области.