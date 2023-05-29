«Покрутил бы у виска»: Карпин прокомментировал попадание «Ростова» в топ-5 Мир РПЛ

Posted 29 мая 2023, 07:31
Published 29 мая 2023, 07:31
Modified 29 мая 2023, 07:33
Updated 29 мая 2023, 07:33
Вчера вечером на «Ростов-Арене» состоялся матч между ФК «Ростов» и «Ахмат». Желто-синие одержали победу со счетом 3:2. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Сам тренер заявил, что доволен итогами сезона для «Ростова». «Сегодня все были джокерами», — отметил Карпин. Он добавил, что содержание игры «оставляло желать лучшего», и его подопечным предстоит еще много работы.
«Если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший. Я еще не говорю о логистике. А по команде, которая у нас есть, я бы не поверил», — приводит слова тренера Sports.ru.
Напомним, игроки ФК «Ростов» надели на матч с «Ахматом» футболки с именами болельщиков.