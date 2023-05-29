«Покрутил бы у виска»: Карпин прокомментировал попадание «Ростова» в топ-5 Мир РПЛ

«Если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший. Я еще не говорю о логистике. А по команде, которая у нас есть, я бы не поверил», — приводит слова тренера Sports.ru.