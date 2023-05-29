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Posted 29 мая 2023, 07:31

Published 29 мая 2023, 07:31

Modified 29 мая 2023, 07:33

Updated 29 мая 2023, 07:33

«Покрутил бы у виска»: Карпин прокомментировал попадание «Ростова» в топ-5 Мир РПЛ

29 мая 2023, 07:31

Карпин доволен попаданием «Ростова» в топ-5 Мир РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал попадание «Ростова» в топ-5 турнирной таблицы РПЛ, сейчас ростовчане занимают там четвертое место.

Вчера вечером на «Ростов-Арене» состоялся матч между ФК «Ростов» и «Ахмат». Желто-синие одержали победу со счетом 3:2. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Сам тренер заявил, что доволен итогами сезона для «Ростова». «Сегодня все были джокерами», — отметил Карпин. Он добавил, что содержание игры «оставляло желать лучшего», и его подопечным предстоит еще много работы.

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«Если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший. Я еще не говорю о логистике. А по команде, которая у нас есть, я бы не поверил», — приводит слова тренера Sports.ru.

Напомним, игроки ФК «Ростов» надели на матч с «Ахматом» футболки с именами болельщиков.

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