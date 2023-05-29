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Понедельник — день подарков: Tele2 вновь радует клиентов в первый день недели

29 мая 2023, 12:48
Фото: Tele2
Компания Tele2 объявляет о запуске новой волны проекта «Понедельники Tele2». Следующие шесть недель клиенты оператора смогут выбрать до трех предложений от партнеров компании для создания хорошего настроения и заряда бодрости на старте рабочих будней.

Tele2 в очередной раз меняет правила на телеком-рынке и возобновляет полюбившуюся клиентам акцию «Понедельники Tele2». Каждый первый день недели всем абонентам оператора будут доступны до трех по-настоящему полезных подарков от партнеров компании, которые помогут по-другому взглянуть на привычные вещи. Tele2 подготовила предложения в самых востребованных категориях: еда и напитки, развлечения, поездки и онлайн-обучение. Каждый понедельник клиенты могут самостоятельно выбрать оригинальный набор услуг, ориентируясь на свои желания и потребности.

В первый день недели ростовчане смогут бесплатно получить капучино, американо или мороженое в сети ресторанов «Вкусно и точка», воспользоваться скидкой 15% на поездку по тарифам «Эконом» и «Комфорт» при заказе такси в мобильном приложении онлайн-сервиса «Ситимобил», приобрести билет на концерт или театральную постановку с 30% дисконтом на сервисе Kassir.ru. Также клиентов Tele2 ждут и другие предложения от партнеров: доступ к закрытому каталогу фильмов онлайн-кинотеатра Wink сроком на сутки, четыре книги из подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе «Литрес», месяц бесплатного изучения английского языка в разговорных клубах онлайн-школы Skyeng.

Фото: Tele2

Предложения действуют каждый понедельник с 29 мая по 3 июля для всех клиентов оператора. Для участия в акции абонентам необходимо выпустить промокод в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте компании. Применение кода возможно только в период действия акции по понедельникам. Полный перечень подарков и условий их получения доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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#Елена Янкевич
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