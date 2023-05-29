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Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментов

29 мая 2023, 13:14
Фото: 1MI
Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментов
Донские приставы назвали характерные черты должников по алиментам, встречающихся в Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.
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В понедельник, 29 мая, донские приставы представили данные своего исследования о том, как выглядит среднестатистический должник по алиментам в Ростовской области.

По статистике органа исполнительной власти, чаще всего алименты не платят мужчины в возрасте от 22 до 54 лет, при этом эта выборка делится на несколько групп. В первой из них находятся неплатежеспособные мужчины с пристрастием к алкоголю и жалобами на кризис, во второй — отцы, которые платят недостаточно, чтобы погасить долг, а в третьей, особой группе, по словам приставов, находятся принципиальные алиментщики, для которых неуплата долга — это гражданская позиция.

Однако в числе неплательщиков есть и лица женского пола, среди них приставы упоминают малолетних матерей, женщин, ведущих асоциальный образ жизни и лишенных родительских прав.

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При этом больше всего должников проживают в Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Азове и еще четырех городах. В Ростове также есть неплательщики, большинство из них проживают на территории Ворошиловского, Октябрьского и Железнодорожного районов.

Приставы добавили, что хотя у большинства должников есть официальный источник дохода, сейчас не редкой становится ситуация, когда неплательщик получает деньги в «конверте», чтобы не тратить их на собственного ребенка. В этом случае законом предусмотрено наложение ареста на имущества, ограничение права управления автомобилем, а также запрет на выезд за границу.

Кроме того, должника могут арестовать на срок до 15 суток или приговорить к обязательным работам сроком до 150 часов.

Ранее стало известно, что в Ростовской области стало на треть больше невыездных должников.

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