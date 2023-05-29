По статистике органа исполнительной власти, чаще всего алименты не платят мужчины в возрасте от 22 до 54 лет, при этом эта выборка делится на несколько групп. В первой из них находятся неплатежеспособные мужчины с пристрастием к алкоголю и жалобами на кризис, во второй — отцы, которые платят недостаточно, чтобы погасить долг, а в третьей, особой группе, по словам приставов, находятся принципиальные алиментщики, для которых неуплата долга — это гражданская позиция.