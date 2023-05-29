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Россия планирует запустить сотово-спутниковую сеть связи к 2035 году

29 мая 2023, 09:51
В соответствии с проектом стратегии развития телекоммуникационной отрасли на период с 2024 по 2035 годы, Россия планирует создать сотово-спутниковую сеть связи к 2035 году.

Эта новая сеть позволит гражданам звонить, пользоваться интернетом и смотреть телевизионные программы в любой точке страны, включая удаленные регионы, в том числе Заполярье. Информацию об этом сообщили источники издания «Известия».

На данный момент на рынке еще нет серийных смартфонов, поддерживающих эту технологию, но ведущие мировые операторы уже готовятся к реализации этих планов. Ожидается, что строительство такой сотово-спутниковой сети может потребовать инвестиций до 10 миллиардов долларов.

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