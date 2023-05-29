Россия планирует запустить сотово-спутниковую сеть связи к 2035 году

На данный момент на рынке еще нет серийных смартфонов, поддерживающих эту технологию, но ведущие мировые операторы уже готовятся к реализации этих планов. Ожидается, что строительство такой сотово-спутниковой сети может потребовать инвестиций до 10 миллиардов долларов.