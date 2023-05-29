«У нас дважды загоралась проводка, и мы дважды вызывали пожарную машину. Оба раза машины прибывали с запозданием. Как потом выяснялось, пожарные говорили, что по нашему адресу у них числится многоэтажная высотка, поэтому они сразу не находили наш дом. Создается впечатление, будто нас уже негласно куда-то переселили, и мы живем в каких-то других квартирах», — делится подозрением Елена Маркаянц.