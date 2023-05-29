Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Жительница дома рассказывает, что последнее время в доме на Нагибина, 53/2 в Ростове постоянно происходят обрушения потолка. По ее словам, проблемы очевидно начались с 2017 года, после проведенного частичного капитального ремонта.
«Раньше крыша дома не текла, а теперь она после дождя и снега постоянно обваливается на втором этаже лестничного пролета», — отмечает Елена Маркаянц.
Условия проживания в доме тоже вызывают вопросы. Зимой отапливается только половина дома — так во время ремонта были проведены системы отопления. Горячей воды и газа в доме нет. А холодная вода, например, на втором этаже, течет слабой струйкой.
«Во всех квартирах обваливаются потолки. Но я сделала подвесной, который удерживает от обрушения металлическая сетка», — говорит жительница дома.
И в таких условиях, по ее словам, люди живут уже не первый год.
Собеседница рассказывает, что для переезда из аварийного жилья людям предложили маневренный фонд, где дают по шесть метров на человека. Но воспользоваться этим предложением собственники квартир не хотят. Ведь на шести метрах мало кому удастся разместить мебель и вещи из однокомнатной квартиры.
Собственники квартир подозревают, что с их домом что-то не так. Во-первых, по их словам, у дома без конца переделывали технический документ. В итоге бывшее общежитие получило статус жилого дома.
Во-вторых, когда у молодых жительниц появлялись малыши, их не могли прописать на жилплощади матери.
И третье недоумение собственников квартир возникло после пожаров.
«У нас дважды загоралась проводка, и мы дважды вызывали пожарную машину. Оба раза машины прибывали с запозданием. Как потом выяснялось, пожарные говорили, что по нашему адресу у них числится многоэтажная высотка, поэтому они сразу не находили наш дом. Создается впечатление, будто нас уже негласно куда-то переселили, и мы живем в каких-то других квартирах», — делится подозрением Елена Маркаянц.
Пытаясь разобраться в ситуации, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан переселяют из аварийных домов.