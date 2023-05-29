Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По их словам, пьяный мужчина в футболке с надписью Украина на английском языке приставал к девушкам и просил денег. В результате его попросили покинуть территорию парка имени Горького, что стало причиной потасовки.
«А заступилась за него пьяная женщина, да еще и с ребенком своим. Полиция разбиралась, всех забрали», — уточнили очевидцы.
Пользователи в комментариях написали, что в такой футболке не стоит ходить по городу. Также они раскритиковали поведение мужчины во время праздника.
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