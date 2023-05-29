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Ростовчане заявили о драке с участием мужчины в футболке с надписью «Украина»

29 мая 2023, 05:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону организованный фестиваль красок завершился дракой, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, пьяный мужчина в футболке с надписью Украина на английском языке приставал к девушкам и просил денег. В результате его попросили покинуть территорию парка имени Горького, что стало причиной потасовки.

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«А заступилась за него пьяная женщина, да еще и с ребенком своим. Полиция разбиралась, всех забрали», — уточнили очевидцы.

Пользователи в комментариях написали, что в такой футболке не стоит ходить по городу. Также они раскритиковали поведение мужчины во время праздника.

Ранее ростовчанин камнем разбил голову будущему зятю, заподозрив в инцесте.

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